Манат укрепился к евро и рублю, стабилен к доллару

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 1 августа сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 1 августа ЦБА определил 1,8788 манат/1EUR (31 июля - 1,8964 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 1 августа установил 0,0267 манат/1RUB (31 июля - 0,0268 манат/1RUB).

Н.Аббасова