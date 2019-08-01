Президент Молдавии собирается во второй половине августа в Москву, чтобы обсудить цены на газ

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что второй половине августа отправится с визитом в Москву для обсуждения цены на поставку газа.
"Во второй половине августа я поеду в Москву, чтобы обсуждать этот вопрос. Для нас это очень важно. Я считаю, что у нас есть реальный шанс получить скидку в 20-30%, так как отношения между Молдавией и Россией восстанавливаются. Это будет политическое решение, возможно к 1 сентября такая скидка уже будет предоставлена", - сказал Додон в среду вечером в эфире передачи "Главный вопрос" на телеканале "НТВ-Молдова".
Он подчеркнул, что новые молдавские власти "очень многое успели сделать за короткий срок".
"Очень важно, что разблокированы отношения и с Западом, и с Востоком. Уже, практически решен вопрос о продолжении программы МВФ, ведутся хорошие переговоры со Всемирным банком, от Европейского союза уже получили транш финансовой помощи. Россия приняла решение о продлении периода льготного режима импорта молдавской сельхозпродукции. Я считаю, что возможно получить и скидку на газ, несмотря на то, что Молдавия является наблюдателем в Евразийском союзе, а специальные цены на энергоресурсы действуют только для членов ЕАЭС", - отметил глава государства.
По его мнению, для активизации политического диалога с Россией необходимо вести его на всех уровнях.
"Очень важно, чтобы премьер-министр Майя Санду поехала с визитом в Москву в ближайшие дни или недели. Приглашение от председателя правительства РФ есть, и этим нужно воспользоваться. Необязательно иметь большую повестку для такого визита, важно дать сигнал, что отношений восстанавливаются на всех уровнях. Это помогло бы и мне при ведении переговоров о цене на газ, премьеры тоже должны общаться", - сказал Додон.
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