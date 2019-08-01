В Вашингтоне заняты поиском поводов для выхода из разного рода международных соглашений - Рябков

США ищут повод для выхода едва ли не из всех международных соглашений, таково их определенное умонастроение, заявил в интервью "Интерфаксу" замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Единственный способ решать проблемы в этой сфере (контроля над вооружениями) - это договариваться. Договариваться по сохранению режима контроля над вооружениями; договариваться по мероприятиям, которые снижали бы риск эскалации, прежде всего по недопущению опасных инцидентов; ну и есть серия других аспектов всего этого, которые находятся в забвении у наших американских коллег, в загоне, они все ищут поводы, как бы поскорее выйти из разного рода соглашений международных", - сказал замминистра.

"Вот тут недавно де-факто отозвали свою подпись под международным договором о торговле оружием. Мы слышим вновь рассуждения о том, что ДСНВ изначально был составлен неверно, и поэтому продлевать его не нужно, все это произносится публично. То есть, это совокупность шагов, отражающих определенное умонастроение", - сказал Рябков.