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Дальнее зарубежье 01.08.2019 11:44

Глава МИД КНР уверен в достижении соглашения США по торговле при условии учета взаимных интересов

Китай и США вполне могут достичь соглашения по торговым разногласиям при условии взаимного уважения и учета интересов друг друга, считает министр иностранных дел Китая Ван И.

"Если стороны будут уважительно относится друг к другу, вести консультации на равноправной основе, надлежащим образом учитывать взаимные озабоченности, то, в конечном итоге, смогут достичь взаимовыгодного соглашения", - цитирует в четверг МИД КНР заявление министра журналистам.

Ван И назвал состоявшийся накануне в Шанхае первый раунд возобновившихся торговых переговоров между двумя странами "искренним, эффективным и конструктивным", отметив, что он стал "началом нового прогресса" в преодолении разногласий.

По словам главы китайского внешнеполитического ведомства, возобновление переговорного процесса между двумя странами свидетельствует, что "независимо от того, насколько сложные проблемы и даже острые противоречия возникают между двумя государствами, стороны стремятся и должны садиться за стол переговоров и совместными усилиями искать пути их решения".

Ван И находится в Бангкоке для участия министерской встрече АСЕАН.

Предыдущий раунд переговоров (в Вашингтоне в мае), нацеленных на прекращение торговой войны между двумя странами, завершился безрезультатно. Трамп тогда обвинил Пекин в том, что тот пытался "передоговориться" - внести изменения в уже практически готовое соглашение.

Повышение пошлин на импортируемые США китайские товары стоимостью $200 млрд в год, которое ожидалось еще с 1 января, но неоднократно откладывалось, вступило в силу 10 мая 2019 года перед самым началом вашингтонского раунда переговоров. После этого Трамп дал указание своей команде приступить к подготовке введения повышенных таможенных пошлин на импортируемые из Китая товары стоимостью еще на $300 млрд.

Договоренность о возобновлении переговорного процесса была достигнута на встрече председателя КНР Си Цзиньпина с Трампом в кулуарах саммита G20 в японской Осаке в июне текущего года.

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Тэги: КИТАЙ, МИД, США, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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