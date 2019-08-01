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ТЭК 01.08.2019 10:16

Азербайджан из-за ненадобности может отказаться от кредита в $750 млн для «ЮГК» –глава Минфина

Азербайджан ввиду отсутствия необходимости может отказаться от кредита в размере $750 млн, ранее привлеченного под гарантии Многостороннего агентства по инвестиционным гарантиям (Multilateral Investment Guarantee Agency, MIGA) на реализацию проекта создания «Южного газового коридора» (ЮГК), заявил министр финансов Самир Шарифов.

«Отрадным является тот факт, что необходимости в том объеме финансирования, который предусматривался на реализацию проекта ЮГК, не возникло, хотя переговоры с международными финансовыми институтами были проведены, и с их стороны была выражена готовность по выделению средств. Ввиду ненадобности мы отказались от первого пакета кредитования в размере $2 млрд», - сказал Шарифов в среду на совещании по социально-экономическим вопросам.

Вместе с тем, по его словам, между ЗАО «Canub Qaz Dehlizi» (CQD, Южный Газовый Коридор) и MIGA было подписано кредитное соглашение на сумму $750 млн.

«Однако в получении этого кредита уже нет необходимости. За счет экономии в рамках проекта и запуска ЮГК, ЗАО «CQD» получило свободный денежный поток, за счет которого и обеспечивает финансирование этого проекта», - сказал министр.

Как сообщалось, ЗАО "Canub Qaz Dehlizi" в июне 2018 года привлекло синдицированный кредит в размере $750 млн под гарантии MIGA на проект строительства Транс-Анатолийского газопровода (TANAP), являющегося одним из компонентов ЮГК. Синдикация предусматривала привлечение под гарантии правительства Азербайджана и MIGA кредитных ресурсов в размере $500 млн и 215 млн евро.

ЗАО "СQD" создано для эффективного управления проектами Стадии-2 разработки газоконденсатного месторождения «Шах-Дениз», расширения Южнокавказского газопровода, строительства газопроводов TANAP и TAP.

Доля SOCAR в капитале общества составляет 49%, государства – 51%. Государственный нефтяной фонд Азербайджана обеспечил финансирование долевого участия государства в ЗАО Canub Qaz Dehlizi.

Проект «Южного газового коридора» предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз. Общая стоимость проекта ЮГК оцениваются порядка $40 млрд.

Основными компонентами проекта являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и юг Италии через Адриатическое море.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в начале 2020 года в объеме 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров азербайджанского газа будет поставляться в западные регионы Турции. Поставки в Турцию начались летом 2018 года.

Церемония ввода в строй первой фазы газопровода TANAP (от грузино-турецкой границы до Эскишехир) состоялась 12 июня 2018 года, 30 июня 2018 года начались коммерческие поставки азербайджанского газа по TANAP. Тестовая закачка газа в участок газопровода TANAP от города Эскишехир до турецко-греческой границы началась 15 апреля 2019 года для проверки его готовности к поставкам газа в Европу. Азербайджанский газ с месторождения Шах-Дениз, транспортируемый по газопроводу TANAP 15 июня достиг границы с Европой.

TANAP протяженностью 1,85 тыс. км предназначен для транспортировки азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в рамках Стадии-2 от грузино-турецкой границы до западных границ Турции. Пропускная способность газопровода составит как минимум 16 млрд кубометров, из которых 10 млрд будет направляться в Европу, 6 млрд кубометров - в западные регионы Турции. В перспективе мощность трубы будет доведена до 24 млрд кубометров газа в год, а затем - до 31 млрд кубометров.

Акционерами проекта TANAP являются: SOCAR (51%), SOCAR Turkiye Enerji (7%), BOTAS (30%), BP (12%). Стоимость проекта составляет $7 млрд.

Н.Аббасова

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Тэги: ЮГК, КРЕДИТ, ОТКАЗ


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