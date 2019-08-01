Новое правительство Украины будет сформировано в сентябре после начала работы Рады

Представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус убежден, что новый состав правительства будет утвержден в первые дни работы Верховной Рады.

"Все будет очень быстро. Думаю, новый кабмин будет сформирован в первый или второй день работы парламента. Я в этом убежден", - сказал Герус в эфире канала "1+1" в четверг.

При этом он прогнозирует, что парламент проведет первое заседание в первых числах сентября.

На вопрос, если партия "Голос" захочет быть в коалиции, Герус сказал: "Если "Голос" захочет зайти, то может зайти в первый день нового парламента в коалицию".

Также он отметил, что те партии, которые хотят войти в будущую коалицию, могут на протяжении августа достичь ряд договоренностей, чтобы не терять время впоследствии.

"У нас времени немного. Нужны в стране быстрые изменения, чтобы общество чувствовало позитивный эффект от реформ, которые нужно быстро проводить", - отметил Герус.

По его словам, каждый день будут приниматься быстрые решения и шаги для того, чтобы двигаться вперед.