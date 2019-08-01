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Бизнес и законодательство 01.08.2019 10:27

Инвестиции в проекты в промпарках и кварталах Азербайджана превысили $3,3 млрд – глава Минэкономики

Резиденты промышленных парков и кварталов в Азербайджане, в целом, инвестировали в реализацию проектов 5,7 млрд манатов ($3,35 млрд), заявил министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.

«Из планируемых инвестиций в размере 6,4 млрд манатов, резидентами промышленных парков и кварталов в Азербайджане вложено 5,7 млрд манатов. За счт реализации этих проектов создано более 11 тыс. новых рабочих мест»,- сказал Мустафаев на совещании по социально-экономическим вопросам в среду.

Министр также сообщил, что в рамках этих проектов произведено продукции на сумму 1,5 млрд манатов, из которой продукция на 300 млн манатов была направлена на экспорт.

По его словам, в настоящее время в Азербайджане действуют 9 промышленных парков и кварталов, где зарегистрировано 78 резидентов. При этом, 45 резидентов приступили к своей деятельности.

В настоящее время в Азербайджане действуют 5 промышленных парка – Сумгайытский химико-промышленный, Гарадагский, Мингечевирский, Пираллахинский и Балаханинский, а также 4 промышленных квартала – Нефтчалинский, Масаллинский, Гаджикабульский и Сабирабадский.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПРОМПАРКИ, РЕЗИДЕНТЫ, ИНВЕСТИЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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