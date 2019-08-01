Инвестиции в проекты в промпарках и кварталах Азербайджана превысили $3,3 млрд – глава Минэкономики

Резиденты промышленных парков и кварталов в Азербайджане, в целом, инвестировали в реализацию проектов 5,7 млрд манатов ($3,35 млрд), заявил министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.
«Из планируемых инвестиций в размере 6,4 млрд манатов, резидентами промышленных парков и кварталов в Азербайджане вложено 5,7 млрд манатов. За счт реализации этих проектов создано более 11 тыс. новых рабочих мест»,- сказал Мустафаев на совещании по социально-экономическим вопросам в среду.
Министр также сообщил, что в рамках этих проектов произведено продукции на сумму 1,5 млрд манатов, из которой продукция на 300 млн манатов была направлена на экспорт.
По его словам, в настоящее время в Азербайджане действуют 9 промышленных парков и кварталов, где зарегистрировано 78 резидентов. При этом, 45 резидентов приступили к своей деятельности.
В настоящее время в Азербайджане действуют 5 промышленных парка – Сумгайытский химико-промышленный, Гарадагский, Мингечевирский, Пираллахинский и Балаханинский, а также 4 промышленных квартала – Нефтчалинский, Масаллинский, Гаджикабульский и Сабирабадский.
Б.Рустамбеков
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