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Бизнес и законодательство 01.08.2019 10:44

Число агропарков в Азербайджане к 2020г достигнет 33 - Минэкономики

В Азербайджане до конца 2019 года число агропарков может достигнуть 33, заявил министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.

«Работы по созданию в Азербайджане 51 агропарка продолжаются. В настоящее время в стране осуществляют свою деятельность 22 агропарка, а до конца года ожидается ввод эксплуатацию еще 11. В результате реализации этих проектов в экономику страны будет вложено дополнительно 2,4 млрд манатов инвестиций»,- сказал Мустафаев на совещании по социально-экономическим вопросам в среду.

По его словам, реализация данных проектов позволит создать более 4 тыс. новых рабочих мест.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АГРОПАРКИ, ИНВЕСТИЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]