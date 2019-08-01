Число агропарков в Азербайджане к 2020г достигнет 33 - Минэкономики

В Азербайджане до конца 2019 года число агропарков может достигнуть 33, заявил министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.

«Работы по созданию в Азербайджане 51 агропарка продолжаются. В настоящее время в стране осуществляют свою деятельность 22 агропарка, а до конца года ожидается ввод эксплуатацию еще 11. В результате реализации этих проектов в экономику страны будет вложено дополнительно 2,4 млрд манатов инвестиций»,- сказал Мустафаев на совещании по социально-экономическим вопросам в среду.

По его словам, реализация данных проектов позволит создать более 4 тыс. новых рабочих мест.

Б.Рустамбеков