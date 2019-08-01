В новом разделе на сайте Минобороны РФ появятся данные со спутников и беспилотников о целях точечных ударов ВКС в Сирии

Новый раздел "Миссия в Сирии" о деятельности российских военных в Сирии по борьбе с террористами и восстановлению мирной жизни в республике появился на сайте российского министерства обороны, сообщили в Минобороны РФ.

На официальном сайте Минобороны России открыт специальный интерактивный раздел "Миссия в Сирии" (syria.mil.ru), объективно информирующий о деятельности Вооруженных Сил РФ по борьбе с международным терроризмом и усилиях по восстановлению мирной жизни в Сирийской Арабской Республике", - сказали в Минобороны.

"Раздел будет постоянно пополняться видеодоказательствами преступлений международных террористических группировок на территории Сирии, а также спутниковыми снимками и видеоматериалами объективного контроля с БПЛА выполнения ВКС России боевых задач по точечному уничтожению объектов террористов", - отметили в российском военном ведомстве.

Там рассказали, что раздел состоит из тематических рубрик, рассказывающих о боевой работе Воздушно-космических сил РФ по точечному уничтожению объектов международных террористических группировок и деятельности российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев на территории САР.

Пользователям представлены карты с гуманитарной обстановкой, информация о проводимых гуманитарных акциях, оказании помощи сирийцам в восстановлении объектов социальной инфраструктуры, предусмотрена возможность просмотра онлайн-трансляций с камер, установленных в местах пунктов пропуска беженцев.

В формате инфографики интернет-пользователям будет доводиться информация о нарушениях боевиками террористических группировок режима прекращения боевых действий.

В специальном разделе "Миссия в Сирии" также будут публиковаться заявления и брифинги должностных лиц Минобороны России, информационные бюллетени и другая объективная информация о ситуации на территории Сирии.

"Раздел "Миссия в Сирии" позволит эффективнее противодействовать распространяемым фейкам и участившимся попыткам фальсификации информации о деятельности Вооруженных Сил РФ по борьбе с международным терроризмом и восстановлению мирной жизни на территории Сирийской Арабской Республике", - заявляют российские военные.