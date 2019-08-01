Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8788 RUR   0.0267 GBR   2.0619 TRY   0.305

Цена на нефть

    $/bbl WTI 58.05 1.18 Brent 64.72 1.01

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 01.08.2019 12:13

В новом разделе на сайте Минобороны РФ появятся данные со спутников и беспилотников о целях точечных ударов ВКС в Сирии

Новый раздел "Миссия в Сирии" о деятельности российских военных в Сирии по борьбе с террористами и восстановлению мирной жизни в республике появился на сайте российского министерства обороны, сообщили в Минобороны РФ.

На официальном сайте Минобороны России открыт специальный интерактивный раздел "Миссия в Сирии" (syria.mil.ru), объективно информирующий о деятельности Вооруженных Сил РФ по борьбе с международным терроризмом и усилиях по восстановлению мирной жизни в Сирийской Арабской Республике", - сказали в Минобороны.

"Раздел будет постоянно пополняться видеодоказательствами преступлений международных террористических группировок на территории Сирии, а также спутниковыми снимками и видеоматериалами объективного контроля с БПЛА выполнения ВКС России боевых задач по точечному уничтожению объектов террористов", - отметили в российском военном ведомстве.

Там рассказали, что раздел состоит из тематических рубрик, рассказывающих о боевой работе Воздушно-космических сил РФ по точечному уничтожению объектов международных террористических группировок и деятельности российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев на территории САР.

Пользователям представлены карты с гуманитарной обстановкой, информация о проводимых гуманитарных акциях, оказании помощи сирийцам в восстановлении объектов социальной инфраструктуры, предусмотрена возможность просмотра онлайн-трансляций с камер, установленных в местах пунктов пропуска беженцев.

В формате инфографики интернет-пользователям будет доводиться информация о нарушениях боевиками террористических группировок режима прекращения боевых действий.

В специальном разделе "Миссия в Сирии" также будут публиковаться заявления и брифинги должностных лиц Минобороны России, информационные бюллетени и другая объективная информация о ситуации на территории Сирии.

"Раздел "Миссия в Сирии" позволит эффективнее противодействовать распространяемым фейкам и участившимся попыткам фальсификации информации о деятельности Вооруженных Сил РФ по борьбе с международным терроризмом и восстановлению мирной жизни на территории Сирийской Арабской Республике", - заявляют российские военные.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, СИРИЯ, МИНОБОРОНЫ, ДАННЫЕ


Похожие новости


Глава МИД Турции призвал Россию контролировать действия войск Асада в Идлибе Могерини обвиняет власти Сирии в ударах по лагерям беженцев, школам и больницам на северо-западе страны Асад принял российских дипломатов, подтверждена решимость добиваться ликвидации остающихся в Сирии очагов терроризма США отказываются реагировать на готовящиеся провокации боевиков с химоружием в Сирии - Рябков Остающиеся в Сирии войска США должны сдерживать рост влияния России и Ирана - госдеп Эрдоган планирует обсудить с Путиным ситуацию в Сирии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]