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Регион 01.08.2019 12:30

США боятся заявлений главы МИД Ирана, поэтому ввели санкции - Рухани

Решение США ввести санкции против главы МИД Ирана Джавада Зарифа демонстрирует страх американского руководства перед главным иранским дипломатом, заявил в четверг президент Ирана Хасан Рухани.

"Они (американцы - ИФ) боятся интервью, которые дает наш иностранный министр", - сказал Рухани в выступлении, трансляцию которого вел телеканал "Пресс-ТВ".

При этом назвал подобный шаг американской стороны "ребяческим".

Ранее в этом году Зариф давал интервью американским телеканалам CNN и NBC, газете The New York Times, британской газете The Independent, немецкой газете "Зюддойче цайтунг", швейцарской газете "Баслер цайтунг".

Ранее Минфин США объявил, что вводит санкции против Зарифа.

В свою очередь, Зариф заявил, что введенные против него американские санкции не нанесут ему ущерба.

Между тем, советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон утверждал, что американские санкции, принятые в отношении министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа, свидетельствуют о его незаконной деятельности.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАН, ПРЕЗИДЕНТ, ЗАРИФ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]