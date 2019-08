США боятся заявлений главы МИД Ирана, поэтому ввели санкции - Рухани

Решение США ввести санкции против главы МИД Ирана Джавада Зарифа демонстрирует страх американского руководства перед главным иранским дипломатом, заявил в четверг президент Ирана Хасан Рухани.

"Они (американцы - ИФ) боятся интервью, которые дает наш иностранный министр", - сказал Рухани в выступлении, трансляцию которого вел телеканал "Пресс-ТВ".

При этом назвал подобный шаг американской стороны "ребяческим".

Ранее в этом году Зариф давал интервью американским телеканалам CNN и NBC, газете The New York Times, британской газете The Independent, немецкой газете "Зюддойче цайтунг", швейцарской газете "Баслер цайтунг".

Ранее Минфин США объявил, что вводит санкции против Зарифа.

В свою очередь, Зариф заявил, что введенные против него американские санкции не нанесут ему ущерба.

Между тем, советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон утверждал, что американские санкции, принятые в отношении министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа, свидетельствуют о его незаконной деятельности.