Лондонская фондовая биржа покупает Refinitiv за $27 млрд

London Stocks Exchange Group (LSEG), владелец Лондонской фондовой биржи, договорился о приобретении Refinitiv Holdings Ltd., второго крупнейшего мирового поставщика финансовой информации, с его акционерами - консорциумом инвестфондов во главе с Blackstone и Thomson Reuters.
Как сообщается в пресс-релизе биржи, в результате сделки Refinitive оценен примерно в $27 млрд вместе с долгами. Акционеры Refinitiv получат в расширившей свой бизнес LSEG около 37% акций и менее 30% голосов.
Биржа считает, что благодаря приобретению сети торговых и информационных терминалов, принадлежащих Refinitive, она сможет увеличить свои возможности по доставке данных, диверсифицировать спектр торгуемых активов, расширить доступ к целевой аудитории.
Кроме того, в результате сделки LSEG станет крупнейшим акционером онлайн-площадки для операций с облигациями Tradeweb и владельцем платформы для валютных торгов FXall. Акции Tradeweb торгуются на Nasdaq.
Совокупная годовая выручка LSEG и Refinitiv по итогам 2018 года превысила 6 млрд фунтов стерлингов, отмечается в сообщении.
Председатель совета директоров LSEG Дон Роберт займет аналогичную должность в объединенной компании. Главный исполнительный директор Refinitiv Дэвид Крейг останется на этом посту.
Сделка должна быть одобрена акционерами LSEG на собрании, которое пройдет до конца текущего года, а также антимонопольными и регулирующими органами. Завершение сделки, как ожидается, произойдет во втором полугодии 2020 года.
Refinitiv владеет второй крупнейшей (после Bloomberg) сетью из 40 тыс. терминалов Eikon, которые обеспечивают доставку биржевой информации и дают доступ к торгам, ей также принадлежит информационная система World Check для проверки контрагентов.
Фактически биржа в результате сделки изменит профиль своей деятельности, став не только оператором биржевых торгов, но и информационной компанией. Ранее подобный шаг сделал оператор Нью-йоркской фондовой биржи ICE, купив в 2015 году компанию Interactive Data за $5,2 млрд.
LSEG давно искала возможности для расширения бизнеса. В 2017 году биржа не смогла купить германскую Deutsche Borse, приобретение же Refinitiv сделает ее главным конкурентом агентства Bloomberg. По данным аналитической компании Burton-Taylor, Bloomberg в настоящее время занимает 33%-ную долю рынка против 22% у Refinitiv.
В прошлом году Лондонская фондовая биржа увеличила выручку от продажи информации на 9%, при этом ее доходы от биржевых операций росли существенно более низкими темпами.
Консорциум во главе с Blackstone в начале 2018 года приобрел у Thomson Reuters за $20 млрд бизнес в сфере финансовой информации, получив в созданной для управления этим бизнесом компании Refinitiv 55% акций. Reuters News по условиям соглашения получает $325 млн в год за предоставление новостей клиентам Refinitive, где Thomson Reuters по-прежнему владеет 45% акций. Соответственно, в случае положительного исхода переговоров Thomson Reuters станет владельцем примерно 15% LSE.
Долги Refinitiv, по данным Financial Times, превышают $12 млрд. Выручка компании составляет $6,3 млрд в год.
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