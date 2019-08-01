Доходность ЦБА от управления валютными активами в 2019г составит 3,2% - глава банка

Доходность от управления валютными активами Центрального банка Азербайджана (ЦБА) в 2019 году прогнозируется на уровне 3,2%, заявил председатель Центрального банка Азербайджана Эльман Рустамов.

"Вопрос эффективности управления валютными резервами имеет для нас большое значение. Центробанк вот уже 6 месяцев как забрал из внешнего управления более $100 млн. Несмотря на существенную напряженность на международных финансовых рынках и низкие процентные ставки, мы рассчитываем завершить 2019 год с доходностью на уровне 3,2%», - сказал он на совещании по социально-экономическим вопросам в среду.

По словам Рустамова, с начала 2019 года валютные активы ЦБА увеличились более, чем на $330 млн.

Как сообщалось, на 28 июня 2019 года валютные резервы Центробанка составили $5 млрд 939,4 млн.

На конец 2018 года валютные резервы ЦБА составляли $5 млрд 625,7 млн.

Н.Аббасова