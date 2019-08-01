Сеул и Вашингтон сомневаются в том, что КНДР 31 июля испытала новый тип ракетного оружия

Разведслужбы Южной Кореи и США придерживаются прежней точки зрения, что накануне КНДР испытывала баллистические ракеты, а не новый тип ракетных вооружений, как утверждают в Пхеньяне, сообщает в четверг агентство "Ренхап".
"В разведке Южной Кореи и США пока что уверены, что это оружие имело характеристики полета сходные с новыми типами баллистических ракет (КНДР - ИФ)", - заявил представитель комитета начальников штабов Южной Кореи.
"Окончательный вывод о том, какой именно тип (оружия был использован - ИФ), будет сделан после того, как власти Южной Кореи и США закончат всеобъемлющий анализ различной информации, поступающей по этому вопросу", - подчеркнул он.
Ранее стало известно, что КНДР испытала две ракеты, пролетевшие примерно 250 км в сторону Японского моря. Еще две ракеты КНДР испытала там же 25 июля.
В четверг Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщало, что КНДР испытала реактивное орудие нового типа.
При этом в сообщении агентств говорилось, что лидер КНДР Ким Чен Ын "31 июля руководил испытательной стрельбой по-новому разработанного управляемого реактивного орудия крупного калибра".
Ранее также стало известно, что в четверг в СБ ООН планируется провести обсуждение недавних ракетных пусков КНДР.
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