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Дальнее зарубежье 01.08.2019 13:00

Сеул и Вашингтон сомневаются в том, что КНДР 31 июля испытала новый тип ракетного оружия

Разведслужбы Южной Кореи и США придерживаются прежней точки зрения, что накануне КНДР испытывала баллистические ракеты, а не новый тип ракетных вооружений, как утверждают в Пхеньяне, сообщает в четверг агентство "Ренхап".

"В разведке Южной Кореи и США пока что уверены, что это оружие имело характеристики полета сходные с новыми типами баллистических ракет (КНДР - ИФ)", - заявил представитель комитета начальников штабов Южной Кореи.

"Окончательный вывод о том, какой именно тип (оружия был использован - ИФ), будет сделан после того, как власти Южной Кореи и США закончат всеобъемлющий анализ различной информации, поступающей по этому вопросу", - подчеркнул он.

Ранее стало известно, что КНДР испытала две ракеты, пролетевшие примерно 250 км в сторону Японского моря. Еще две ракеты КНДР испытала там же 25 июля.

В четверг Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщало, что КНДР испытала реактивное орудие нового типа.

При этом в сообщении агентств говорилось, что лидер КНДР Ким Чен Ын "31 июля руководил испытательной стрельбой по-новому разработанного управляемого реактивного орудия крупного калибра".

Ранее также стало известно, что в четверг в СБ ООН планируется провести обсуждение недавних ракетных пусков КНДР.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КНДР, ОРУЖИЕ, СОМНЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]