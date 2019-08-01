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Регион 01.08.2019 13:17

В Иране совершен научно-технологический прорыв в военной промышленности, свидетельство тому - сбитый беспилотник США - Рухани

Уничтожение американского беспилотника средствами ПВО иранского производства свидетельствует о технологическом прогрессе, совершенном Исламской республикой, заявил президент Ирана Хасан Рухани.

"Мы являемся свидетелями реализации новых проектов в авиапромышленности, особенно в секторе противовоздушной обороны. Все это указывает на научный и технологический прогресс в нашей стране. Мы сбили современный американский беспилотник, и что еще более важно, мы сбили его, применив нашу собственную систему ПВО. Это честь для нас", - сказал Рухани, выступая в Тебризе в четверг.

"Военные эксперты говорят, что уничтожение этого современного американского беспилотника было чудом", - добавил иранский президент.

В июне силы Корпуса стражей Исламской революции сбили американский беспилотник над водами близ южной прибрежной иранской провинции Хормозган после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже в Минобороны США подтвердили информацию об уничтожении беспилотника, однако заявили, что он был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ИРАН, ПРЕЗИДЕНТ, ВОЕНТЕХНОЛОГИИ, ПРОГРЕСС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]