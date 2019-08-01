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СНГ 01.08.2019 13:30

Кличко просит Антикоррупционное бюро Украины открыть уголовное производство в связи с заявлениями главы офиса президента

Мэр Киева Виталий Кличко обратился в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) с просьбой открыть уголовное производство по заявлению руководителя Офиса президента Андрея Богдана о предложенной ему взятке.

"30 июля 2019 на пресс-конференции господин Богдан заявил представителям СМИ, что ему, в разговоре, предлагали взятку в 20 миллионов долларов. И якобы этот разговор был осуществлена в интересах Киевского городского головы, то есть в моих интересах. Я не уполномочивал ни одно лицо на подобные "переговоры"! А такие высказывания господина Богдана, который является руководителем Офиса президента Украины, подлежат проверке в рамках досудебного расследования, поскольку могут свидетельствовать о совершении уголовных преступлений", - написал Кличко на своей странице в фейсбук в четверг.

Кличко настаивает: "если кто-то к кому-то обращался, необходимо установить кто, от чьего имени и с каким предложением. А также - выяснить, получило ли должностное лицо неправомерную выгоду".

"После этого следователи должны или объявить подозрения установленным лицам, или я буду требовать от господина Богдана извинений за распространение неправдивой информации", - написал мэр Киева.

Кличко надеется, что Богдан будет содействовать расследованию. "Если, конечно, руководитель офиса президента Украины сказал журналистам правду", - добавил он.

Накануне офис президента Украины обратился в кабинет министров с просьбой внести представление на увольнение главы КГГА Кличко.

В ответ Кличко назвал инициативы по разделению власти в столице и отстранению его с должности главы КГГА противоречащими законодательству и добавил, что намерен отстаивать действующий порядок, согласно которому избранный мэр столицы автоматически назначается главой горадминистрации. Он подчеркнул, что разделение должностей и введение в столице "двоевластия" является антиконституционным.

В свою очередь на пресс-конференции Богдан заявил, что к нему приходил человек якобы от одного из "смотрящих" Киева и предлагал разделить награбленные бюджетные деньги столицы пополам, но при этом не предпринимать шагов по смене главы КГГА. При этом Богдан сказал, что не был готов к такой встрече, и ему не удалось зафиксировать разговор.

25 июня 2014 года мэр Киева Кличко был назначен главой Киевской городской государственной администрации указом президента Украины Петра Порошенко. Другим своим указом Порошенко уволил с этой должности Владимира Бондаренко.

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Тэги: УКРАИНА, КЛИЧКО, НАБУ, ОБРАЩЕНИЕ


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