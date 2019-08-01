Кличко просит Антикоррупционное бюро Украины открыть уголовное производство в связи с заявлениями главы офиса президента

Мэр Киева Виталий Кличко обратился в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) с просьбой открыть уголовное производство по заявлению руководителя Офиса президента Андрея Богдана о предложенной ему взятке.
"30 июля 2019 на пресс-конференции господин Богдан заявил представителям СМИ, что ему, в разговоре, предлагали взятку в 20 миллионов долларов. И якобы этот разговор был осуществлена в интересах Киевского городского головы, то есть в моих интересах. Я не уполномочивал ни одно лицо на подобные "переговоры"! А такие высказывания господина Богдана, который является руководителем Офиса президента Украины, подлежат проверке в рамках досудебного расследования, поскольку могут свидетельствовать о совершении уголовных преступлений", - написал Кличко на своей странице в фейсбук в четверг.
Кличко настаивает: "если кто-то к кому-то обращался, необходимо установить кто, от чьего имени и с каким предложением. А также - выяснить, получило ли должностное лицо неправомерную выгоду".
"После этого следователи должны или объявить подозрения установленным лицам, или я буду требовать от господина Богдана извинений за распространение неправдивой информации", - написал мэр Киева.
Кличко надеется, что Богдан будет содействовать расследованию. "Если, конечно, руководитель офиса президента Украины сказал журналистам правду", - добавил он.
Накануне офис президента Украины обратился в кабинет министров с просьбой внести представление на увольнение главы КГГА Кличко.
В ответ Кличко назвал инициативы по разделению власти в столице и отстранению его с должности главы КГГА противоречащими законодательству и добавил, что намерен отстаивать действующий порядок, согласно которому избранный мэр столицы автоматически назначается главой горадминистрации. Он подчеркнул, что разделение должностей и введение в столице "двоевластия" является антиконституционным.
В свою очередь на пресс-конференции Богдан заявил, что к нему приходил человек якобы от одного из "смотрящих" Киева и предлагал разделить награбленные бюджетные деньги столицы пополам, но при этом не предпринимать шагов по смене главы КГГА. При этом Богдан сказал, что не был готов к такой встрече, и ему не удалось зафиксировать разговор.
25 июня 2014 года мэр Киева Кличко был назначен главой Киевской городской государственной администрации указом президента Украины Петра Порошенко. Другим своим указом Порошенко уволил с этой должности Владимира Бондаренко.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
Азербайджанский пограничник ранен в результате нарушения режима прекращения огня на границе с Арменией
Президент Алиев провел совещание, посвященное социально-экономической сфере
Джефф Безос продал акции Amazon на $1,84 млрд
Mitsubishi отказалась от инвестиций в проект "Арктик СПГ 2" - Bloomberg
Прибыль Shell не соответствует ожиданиям аналитиков после падения цен на газ
Площадь лесных пожаров в России превысила 3 млн гектаров
ВБ осенью представит Азербайджану предложения по присоединению к «Программе самозанятности» - министр
Завершились съемки фильма "Лев Яшин. Вратарь моей мечты", в прокат картина выйдет в конце октября
ИВ Бейлагана направит около 445 тыс. манатов на капремонт дорог
ГААД получит 7,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
ГААД получит 7,6 млн манатов на строительство автодороги на юго-западе Азербайджана
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
CEO: "AccessBank продолжит оказывать всестороннюю поддержку бизнесу"
Банк Республика завершил первое полугодие 2019 года с большой прибылью
Летняя школа «Образовательный автобус - Насими» прошла при поддержке Bakcell
В сентябре в Баку пройдет международная выставка в сфере рекламной индустрии
Генсек ООН в начале сентября в Минске примет участие в конференции по антитеррору