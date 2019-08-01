Население Азербайджана за счет налоговых льгот в I полугодии 2019г сэкономило 150 млн манатов -министр

Применение налоговых льгот в Азербайджане в I-ом полугодии 2019 года обеспечило населению экономию в размере 150 млн манатов, заявил министр налогов Азербайджана Микаил Джаббаров.

«По итогам января-июня 2019 года в Азербайджане зарегистрировано 101 тыс. трудовых договоров, из которых 77 тыс. - в ненефтяном секторе. Это является результатом проведения реформ по применению налоговых льгот. Только благодаря этим льготам в распоряжении населения осталось 150 млн манатов, которые ранее направлялись на выплаты налогов», - сказал Джаббаров в среду на совещании по социально-экономическим вопросам.

Как ранее сообщалось, согласно поправкам в Налоговом кодексе, с 1 января 2019 года сроком на 7 лет предоставляется 100%-ая льготу по взиманию подоходного налога с зарплаты наемного работника, работающего в ненефтегазовом и частном секторе. Данная льгота распространяется на зарплату в размере до 8 тыс. манатов (ранее подоходный налог взимался в размере 14% на доход на сумму до 2,5 тыс. манатов в месяц).

Если зарплата работника превышает 8 тыс. манатов, то в целом, льгота составит 44%. В этом случае работник выплачивает подоходный налог в размере 14% от суммы, превышающей 8 тыс. манатов (ранее 25% от суммы свыше 2,5 тыс. манатов).

Кроме этого, необлагаемая сумма для лиц, занятых во всех секторах, увеличивается с 2019 года со 173 манатов до 200 манатов.

Б.Рустамбеков