Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8788 RUR   0.0267 GBR   2.0619 TRY   0.305

Цена на нефть

    $/bbl WTI 58.05 1.18 Brent 64.72 1.01

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 01.08.2019 11:51

Население Азербайджана за счет налоговых льгот в I полугодии 2019г сэкономило 150 млн манатов -министр

Применение налоговых льгот в Азербайджане в I-ом полугодии 2019 года обеспечило населению экономию в размере 150 млн манатов, заявил министр налогов Азербайджана Микаил Джаббаров.

«По итогам января-июня 2019 года в Азербайджане зарегистрировано 101 тыс. трудовых договоров, из которых 77 тыс. - в ненефтяном секторе. Это является результатом проведения реформ по применению налоговых льгот. Только благодаря этим льготам в распоряжении населения осталось 150 млн манатов, которые ранее направлялись на выплаты налогов», - сказал Джаббаров в среду на совещании по социально-экономическим вопросам.

Как ранее сообщалось, согласно поправкам в Налоговом кодексе, с 1 января 2019 года сроком на 7 лет предоставляется 100%-ая льготу по взиманию подоходного налога с зарплаты наемного работника, работающего в ненефтегазовом и частном секторе. Данная льгота распространяется на зарплату в размере до 8 тыс. манатов (ранее подоходный налог взимался в размере 14% на доход на сумму до 2,5 тыс. манатов в месяц).

Если зарплата работника превышает 8 тыс. манатов, то в целом, льгота составит 44%. В этом случае работник выплачивает подоходный налог в размере 14% от суммы, превышающей 8 тыс. манатов (ранее 25% от суммы свыше 2,5 тыс. манатов).

Кроме этого, необлагаемая сумма для лиц, занятых во всех секторах, увеличивается с 2019 года со 173 манатов до 200 манатов.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НАЛОГИ, ЛЬГОТЫ


Похожие новости


Президент Азербайджана утвердил освобождение производства и продажи пшеничных отрубей от НДС на 2 года Парламент Азербайджана одобрил освобождение производства и продажи пшеничных отрубей от НДС на 2 года Минналогов Азербайджана предлагает налоговые льготы для владельцев объектов торговли и общепита по безналичным расчетам Правительство Азербайджана готово предоставить долгосрочные налоговые льготы для субъектов МСП Лаборатория Касперского получит налоговые льготы от правительства Москвы Президент Алиев утвердил список из 40 стран со льготным налогообложением

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]