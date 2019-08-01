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ТЭК 01.08.2019 13:44

Белоруссия с 1 августа снизила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты на 6,2%

Белоруссия с 1 августа на 6,2% снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Ставки пошлин утверждены постановлением правительства от 31 июля 2019 года. В соответствии с документом, ставка экспортной пошлины на нефть снижается со $100,3 до $94,1 за 1 тонну. Пошлина на прямогонный бензин уменьшается с $55,1 до $51,7 за 1 тонну, на товарные бензины - с $30 до $28,2 за 1 тонну.

Пошлина на легкие, средние дистилляты составит $28,2 (была $30). Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

В предыдущий раз ставки экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты республика снижала с 1 июля - тогда они уменьшились на 9,1%.

Белоруссия с 2010 года унифицирует ставки экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты с действующими в России с учетом беспошлинного импорта нефти из РФ. В соответствии с договоренностями в рамках ЕАЭС, с 2015 года все экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты остаются в белорусском бюджете.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, НЕФТЬ, ПОШЛИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]