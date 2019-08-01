Звонок Трампа Путину и предложение помощи в борьбе с лесными пожарами повышают шансы на нормализацию отношений РФ и США - Слуцкий

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий с осторожным оптимизмом оценивает состоявшийся накануне телефонный разговор президента США Дональда Трампа российскому президенту Владимиру Путину.
"Звонок Трампа Путину и предложенная помощь в борьбе с пожарами в Сибири говорит о том, что предыдущие заявления американского лидера о желании "поладить" - не блеф. Благородный жест Трампа действительно повышает шансы на нормализацию российско-американских отношений", - сказал Слуцкий журналистам в четверг.
По его мнению, "очевидно, что президент США чувствует большую свободу действий на российском направлении на фоне меняющейся внутриполитической ситуации".
Слуцкий напомнил, что "итоги обсуждения доклада Мюллера и отказ суда рассматривать иск Национального комитета Демократической партии о якобы российском вмешательстве в выборы 2016 года, по выражению самого Трампа, "завершают охоту на ведьм".
Вместе с тем, председатель комитета Госдумы отметил, что пока все же остается "на позициях осторожного оптимизма".
"Насколько слова американского президента будут соответствовать делам, покажет только время. По-прежнему убежден, что две крупнейшие ядерные державы на планеты не могут иметь уровень взаимодействия ниже нулевой отметки. Российско-американский диалог необходимо выводить на конструктивный и рабочий формат", - сказал Слуцкий.
31 июля состоялся телефонный разговор Путина с Трампом по инициативе американской стороны. "Президент США предложил оказать содействие России в борьбе с лесными пожарами в Сибири", - сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе Кремля.
"Президент России высказал искреннюю благодарность за столь внимательное отношение, предложение о помощи и поддержке. Владимир Путин отметил, что российская сторона при необходимости им воспользуется", - сказали в пресс-службе.
"При этом Владимир Путин информировал своего американского коллегу, что уже сейчас в Сибири создана мощная авиагруппировка для борьбы с пожарами. По докладам МЧС России, с определенными сложностями, но решаются вопросы с дозаправкой и размещением самолетов и вертолетов", - отметили в Кремле.
"Президент России оценил этот шаг со стороны президента США как залог того, что в будущем удастся восстановить полноформатные отношения между двумя странами", - заявили в Кремле.
"Президенты России и США договорились о продолжении контактов как в телефонном формате, так и при личных встречах", - сказали в пресс-службе.
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