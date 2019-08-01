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Экология 01.08.2019 14:39

Площадь лесных пожаров в России превысила 3 млн гектаров

В России, несмотря на экстренные противопожарные меры, количество очагов лесных пожаров, которые активно тушат, за сутки увеличилось на 18.

В целом природные пожары распространились на площади более 3 млн гектаров.

"За прошедшие сутки в России ликвидировано 29 лесных пожаров на площади 404 га. На 00:00 мск 1 августа на территории РФ действовали 165 лесных пожаров на площади 116 089 га, по которым проводились работы по активному тушению", - сообщили "Интерфаксу" в четверг в "Авиалесоохране".

Согласно сайту ведомства, наибольшее количество пожаров отмечено в Иркутской области, где тушат 67 пожаров на землях лесного фонда на площади 83 832 га. За сутки площадь пожаров увеличилась на 5 тыс. га.

В Красноярском крае тушат 60 пожаров на землях лесного фонда на площади 24 328 га, в Якутии - 20 на площади 1 431 га.

На тушении лесных пожаров задействовали 2 848 человек и 420 единиц техники. На авиамониторинге - 27 воздушных судов, на тушении - 21 воздушное судно, сообщает "Авиалесоохрана".

Не уменьшились площади лесных пожаров на удаленных и труднодоступных территориях, тушение которых не ведется на основании решений региональных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

По состоянию на 00:00 1 августа на этих территориях зафиксировано 318 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 2 955 467 га. По сравнению со средой, количество таких очагов уменьшилось на три, но площадь увеличилась на 72 тыс. га.

Наибольшее количество таких пожаров зафиксировано в Якутии - 113 на площади 1,1 млн га, в Красноярском крае - 60 пожаров на площади 1 млн га, в Иркутской области - 73 пожара на площади, пройденной огнем, 638 тыс. га.

Режим ЧС введен на всей территории Иркутской области, Красноярского края, в одном муниципальном районе Бурятии и одном муниципальном районе Якутии.

Президент России Владимир Путин 31 июля дал указание Минобороны подключиться к тушению пожаров. Военное ведомство создало авиационную группировку из 10 самолётов Ил-76 и 10 вертолётов Ми-8 для оказания помощи в тушении лесных пожаров в Красноярском крае.

Премьер Дмитрий Медведев 31 июля провел в Красноярске специальное совещание по ситуации с лесными пожарами в Сибирском федеральном округе.

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Тэги: РОССИЯ, ЛЕСА, ПОЖАРЫ, СИТУАЦИЯ


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