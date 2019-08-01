Финляндия отказывается от упрощенного порядка выдачи виз россиянам

С 1 сентября Финляндия расширяет список документов, необходимых для получения визы россиянам.
Как следует из сообщения, опубликованного на сайте министерства иностранных дел Финляндии, с 1 сентября посольство в Москве, генконсульство в Санкт-Петербурге, а также офисы в Петрозаводске и Мурманске начнут запрашивать для получения визы те же документы, что и другие страны Шенгенской зоны.
Теперь заявление на туристическую визу должно будет сопровождаться подтверждением размещения на протяжении всего путешествия и проездными билетами. Если это невозможно, то от заявителя потребуется письменное описание маршрута путешествия.
Кроме того, будет необходимо предоставить подтверждение наличия финансовых средств: это может быть справка с работы, выписка с банковского счета или свидетельство о наличии собственности в России, сообщает МИД.
Отмечается, что Финляндия и раньше при необходимости запрашивала такие документы, но теперь будет делать это постоянно.
В настоящее время Финляндия выдает россиянам туристические визы в упрощенном порядке, не требуя информации о планируемых путешествиях и подтверждения финансов.
Саудовская Аравия в мае сократила экспорт и добычу нефти - JODI
Ростуризм предложил увеличить до 16 дней срок пребывания иностранцев в РФ по электронной визе
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
Нефть усилила снижение на слабых статданных, цена Brent упала до $63,4 за баррель
Трехсторонние переговоры по транзиту газа запланированы на 16 сентября - СМИ
Президент Алиев наградил Гаджимурада Ягизарова орденом «Шереф»
Турпоток из России Индонезию в первом полугодии вырос на 15,5% благодаря открытию прямых рейсов
Футбольный матч "Спартак"-"Динамо" пройдет по плану, 3 августа - мэрия Москвы
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ИВ Бейлагана направит около 445 тыс. манатов на капремонт дорог
ГААД получит 7,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
CEO: "AccessBank продолжит оказывать всестороннюю поддержку бизнесу"
Банк Республика завершил первое полугодие 2019 года с большой прибылью
Летняя школа «Образовательный автобус - Насими» прошла при поддержке Bakcell
В сентябре в Баку пройдет международная выставка в сфере рекламной индустрии
Генсек ООН в начале сентября в Минске примет участие в конференции по антитеррору