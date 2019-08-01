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Регион 01.08.2019 14:53

Финляндия отказывается от упрощенного порядка выдачи виз россиянам

С 1 сентября Финляндия расширяет список документов, необходимых для получения визы россиянам.

Как следует из сообщения, опубликованного на сайте министерства иностранных дел Финляндии, с 1 сентября посольство в Москве, генконсульство в Санкт-Петербурге, а также офисы в Петрозаводске и Мурманске начнут запрашивать для получения визы те же документы, что и другие страны Шенгенской зоны.

Теперь заявление на туристическую визу должно будет сопровождаться подтверждением размещения на протяжении всего путешествия и проездными билетами. Если это невозможно, то от заявителя потребуется письменное описание маршрута путешествия.

Кроме того, будет необходимо предоставить подтверждение наличия финансовых средств: это может быть справка с работы, выписка с банковского счета или свидетельство о наличии собственности в России, сообщает МИД.

Отмечается, что Финляндия и раньше при необходимости запрашивала такие документы, но теперь будет делать это постоянно.

В настоящее время Финляндия выдает россиянам туристические визы в упрощенном порядке, не требуя информации о планируемых путешествиях и подтверждения финансов.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, ВИЗЫ, ДОКУМЕНТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]