ВБ осенью представит Азербайджану предложения по присоединению к «Программе самозанятности» - министр

Всемирный банк (ВБ) присоединится к реализации «Программы самозанятности» в Азербайджане с 2020 года, заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

«Переговоры с ВБ находятся на заключительной стадии. В сентябре текущего года банк представит правительству Азербайджана предложения по проекту и присоединится к нему с будущего года»,- сказал Бабаев в среду на совещании по социально-экономическим вопросам.

Министр отметил, что в рамках «Программы самозанятности» в 2018 году ведомство обеспечило 6 тыс. семей средствами для начала микро и малого бизнеса.

«За счет поправок в бюджет Фонда страхования от безработицы на 2019 год и привлечения дополнительных средств, в текущем году данной программой планируется охватить 10 тыс. семей»,- сказал Бабаев.

По его словам, население проявляет большой интерес к «Программе самозанятности». При этом предпочтенье отдается, в первую очередь, обращениям, оставшимся с прошлого года, а также инвалидам, вынужденным переселенцам, семьям шехидов и людям из уязвимой категории, обратившимся в текущем году.

«За 6 месяцев текущего года поступило 45 тыс. обращений. При этом, 4 тыс. человек прошли тренинги. 1,1 тыс. человек получили активы. К программе привлечена и Программа развития ООН (UNDP). Около 1 тыс. семей будут обеспечены (средствами – ИФ) со стороны UNDP »,- сказал министр.

Как сообщалось ранее, Минтруда в 2019 году планирует направить 56 млн 41,4 тыс. манатов на организацию мероприятий по самозанятости.

Азербайджан является членом ВБ с 1992 года. До сих пор банк выделил Азербайджану кредитов на общую сумму $3,4 млрд. для реализации 54 проекта.

Ф.Исазаде