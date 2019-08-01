Москва призвала США и НАТО осознать последствия слома Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и перестать "играть в бирюльки с европейской и глобальной безопасностью".

В интервью "Интерфаксу" в преддверии выхода США из ДРСМД замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что мораторий РФ на развертывание первыми запрещенных договором ракет - "это сигнал об ответственном отношении к международной безопасности".

"Те, кто ее сейчас подтачивает и может разрушать, они несут всю полноту ответственности за происходящее", - отметил замминистра.

"Это суперлегкое такое отношение к столь серьезным вопросам, к сожалению, прослеживается в политике США и их натовских союзников в возрастающей мере, но все-таки я надеюсь, что суровая реальность наступающего завтра (2 августа - ИФ) как-то вразумит этих людей, до сих пор, по-моему, считающих, что они играют в бирюльки с европейской и глобальной безопасностью", - подчеркнул высокопоставленный дипломат.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) вступил в силу 1 июня 1988 года. Впервые в истории он ликвидировал целый класс вооружений - ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования радиусом действия от 500 до 5,5 тыс км. В начале февраля 2019 года США уведомили Россию о намерении выйти из ДРСМД, и это произойдет спустя полгода - 2 августа.