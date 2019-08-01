Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8788 RUR   0.0267 GBR   2.0619 TRY   0.305

Цена на нефть

    $/bbl WTI 58.05 1.18 Brent 64.72 1.01

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 01.08.2019 15:07

Москва призывает США и НАТО перестать "играть в бирюльки" с глобальной безопасностью

Москва призвала США и НАТО осознать последствия слома Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и перестать "играть в бирюльки с европейской и глобальной безопасностью".

В интервью "Интерфаксу" в преддверии выхода США из ДРСМД замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что мораторий РФ на развертывание первыми запрещенных договором ракет - "это сигнал об ответственном отношении к международной безопасности".

"Те, кто ее сейчас подтачивает и может разрушать, они несут всю полноту ответственности за происходящее", - отметил замминистра.

"Это суперлегкое такое отношение к столь серьезным вопросам, к сожалению, прослеживается в политике США и их натовских союзников в возрастающей мере, но все-таки я надеюсь, что суровая реальность наступающего завтра (2 августа - ИФ) как-то вразумит этих людей, до сих пор, по-моему, считающих, что они играют в бирюльки с европейской и глобальной безопасностью", - подчеркнул высокопоставленный дипломат.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) вступил в силу 1 июня 1988 года. Впервые в истории он ликвидировал целый класс вооружений - ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования радиусом действия от 500 до 5,5 тыс км. В начале февраля 2019 года США уведомили Россию о намерении выйти из ДРСМД, и это произойдет спустя полгода - 2 августа.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, МИД, США, НАТО


Похожие новости


Рябков допустил возможность ответного размещения Россией запрещенных ДРСМД ракет поближе к США с аналогичным подлетным временем Лавров и Чавушоглу выразили надежду на скорейший запуск практической работы сирийского Конституционного комитета В Бангкоке началась встреча Лаврова и Чавушоглу Париж призывает к немедленному освобождению задержанных во время протестов в Москве Новые санкции США направлены на срыв диалога с Ираном - Рябков США подталкивают ситуацию с Ираном в "пропасть открытого конфликта" - Рябков

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]