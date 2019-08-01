Подготовка и пуск ракеты-носителя "Протон-М" со спутниками "Экспресс-80" и "Экспресс-103" обойдутся госкорпорации "Роскосмос" в 1 млрд 201 млн рублей, следует из данных системы "Спарк-маркетинг".
В настоящее время госкорпорация объявила конкурс на подготовку и пуск "Протона-М" со спутниками, которые, как ожидается, должны быть запущены на орбиту в декабре текущего года. Единственной организацией в России, которая осуществляет космические пуски в гражданских целях, является Центр эксплуатации наземной космической инфраструктуры. После заключения контракта он должен будет обеспечить подготовку ракеты к старту, ее пуск и очистку районов отделяющихся частей "Протона-М".
Контракт на производство самого носителя стоимостью почти 1,8 млрд рублей был заключен в 2016 году с изготовителем "Протонов-М" Центром Хруничева. До 1 декабря ракета должна быть доставлена на космодром Байконур, где начнется ее подготовка к пуску.
По данным предприятия "Космическая связь" (ГП КС), аппараты "Экспресс-80" и "Экспресс-103"предназначены для предоставления услуг связи и вещания в С- и Ku-диапазонах на территории России и в странах СНГ.
В июне 2016 года был заключен договор между ГП КС и АО "Инженерные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева" на поставку платформ для обоих спутников, а также контракт с итальянской компанией Thales Alenia Space на создание полезных нагрузок для этих спутников.
Как стало известно 8 июля, страховая компания "Ингосстрах" оказалась единственным претендентом на страхование рисков при запуске и эксплуатации космических аппаратов "Экспресс-80" и "Экспресс-103" с совокупной страховой премией 2,5 млрд рублей, следует из итогового протокола заявки на сайте госзакупок.
Заявка, поданная страховой компанией, была признана соответствующей требованиям и условиям конкурсной документации.
Согласно договору, размер страхового покрытия составит 18,6 млрд рублей: для "Экспресс-80" - 9,27 млрд рублей, для "Экспресс-103" - 9,37 млрд рублей. Страховым случаем будет считаться полная или частичная гибель космических аппаратов.
Началом периода страхования является момент запуска "Экспресс-80" и "Экспресс-103", который запланирован на четвертый квартал 2019 года.
Как сообщалось ранее, риски при изготовлении двух спутников связи "Экспресс-80" и "Экспресс-103" в части полезных нагрузок были застрахованы в СК "Согласие" с премией по договору 219,1 тыс. евро. Спутники предназначены для обеспечения услуг фиксированной и подвижной связи, цифрового телерадиовещания, высокоскоростного доступа в интернет и передачи данных на территории России.
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