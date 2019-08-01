Помпео настаивает, чтобы в торговых отношениях с Пекином учитывались интересы Вашингтона

Китай и США могут выйти на уровень торгового сотрудничества, если будут учтены интересы США, сообщил в четверг госсекретарь США Майк Помпео в своем Twitter.

"Среди важных тем, представляющих взаимный интерес, мы обсудили вопросы американо-китайских отношений и Северную Корею", - прокомментировал Помпео встречу с министром иностранных дел КНР Ван И. "Когда будут приняты во внимание интересы США, мы будем готовы сотрудничать с Китаем".

Помпео и Ван И находятся в Бангкоке, где участвуют в министерской встрече АСЕАН.

Ранее Ван И заявил, что Китай и США вполне могут достичь соглашения по торговым разногласиям при условии взаимного уважения и учета интересов друг друга.

Предыдущий раунд переговоров (в Вашингтоне в мае), нацеленных на прекращение торговой войны между двумя странами, завершился безрезультатно. Трамп тогда обвинил Пекин в том, что тот пытался "передоговориться" - внести изменения в уже практически готовое соглашение.