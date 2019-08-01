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Дальнее зарубежье 01.08.2019 15:33

Помпео настаивает, чтобы в торговых отношениях с Пекином учитывались интересы Вашингтона

Китай и США могут выйти на уровень торгового сотрудничества, если будут учтены интересы США, сообщил в четверг госсекретарь США Майк Помпео в своем Twitter.

"Среди важных тем, представляющих взаимный интерес, мы обсудили вопросы американо-китайских отношений и Северную Корею", - прокомментировал Помпео встречу с министром иностранных дел КНР Ван И. "Когда будут приняты во внимание интересы США, мы будем готовы сотрудничать с Китаем".

Помпео и Ван И находятся в Бангкоке, где участвуют в министерской встрече АСЕАН.

Ранее Ван И заявил, что Китай и США вполне могут достичь соглашения по торговым разногласиям при условии взаимного уважения и учета интересов друг друга.

Предыдущий раунд переговоров (в Вашингтоне в мае), нацеленных на прекращение торговой войны между двумя странами, завершился безрезультатно. Трамп тогда обвинил Пекин в том, что тот пытался "передоговориться" - внести изменения в уже практически готовое соглашение.

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Тэги: США, КНР, СОТРУДНИЧЕСТВО, ОБСУЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]