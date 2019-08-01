Помпео настаивает, чтобы в торговых отношениях с Пекином учитывались интересы Вашингтона

Китай и США могут выйти на уровень торгового сотрудничества, если будут учтены интересы США, сообщил в четверг госсекретарь США Майк Помпео в своем Twitter.
"Среди важных тем, представляющих взаимный интерес, мы обсудили вопросы американо-китайских отношений и Северную Корею", - прокомментировал Помпео встречу с министром иностранных дел КНР Ван И. "Когда будут приняты во внимание интересы США, мы будем готовы сотрудничать с Китаем".
Помпео и Ван И находятся в Бангкоке, где участвуют в министерской встрече АСЕАН.
Ранее Ван И заявил, что Китай и США вполне могут достичь соглашения по торговым разногласиям при условии взаимного уважения и учета интересов друг друга.
Предыдущий раунд переговоров (в Вашингтоне в мае), нацеленных на прекращение торговой войны между двумя странами, завершился безрезультатно. Трамп тогда обвинил Пекин в том, что тот пытался "передоговориться" - внести изменения в уже практически готовое соглашение.
Саудовская Аравия в мае сократила экспорт и добычу нефти - JODI
Ростуризм предложил увеличить до 16 дней срок пребывания иностранцев в РФ по электронной визе
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
Нефть усилила снижение на слабых статданных, цена Brent упала до $63,4 за баррель
Трехсторонние переговоры по транзиту газа запланированы на 16 сентября - СМИ
Президент Алиев наградил Гаджимурада Ягизарова орденом «Шереф»
Турпоток из России Индонезию в первом полугодии вырос на 15,5% благодаря открытию прямых рейсов
Футбольный матч "Спартак"-"Динамо" пройдет по плану, 3 августа - мэрия Москвы
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ИВ Бейлагана направит около 445 тыс. манатов на капремонт дорог
ГААД получит 7,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
CEO: "AccessBank продолжит оказывать всестороннюю поддержку бизнесу"
Банк Республика завершил первое полугодие 2019 года с большой прибылью
Летняя школа «Образовательный автобус - Насими» прошла при поддержке Bakcell
В сентябре в Баку пройдет международная выставка в сфере рекламной индустрии
Генсек ООН в начале сентября в Минске примет участие в конференции по антитеррору