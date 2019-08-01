Глава МИД ФРГ призвал Россию и США продлить договор по СНВ

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас высказался за продление США и Россией договора по стратегическим наступательным вооружениям (СНВ), говорится в его авторском комментарии, опубликованном в четверг RND -информационной редакцией медиагруппы Madsack.
"Мы призываем Вашингтон и Москву сегодня выразить приверженность продлению (договора - ИФ). Это даст время для адаптации договора под новый контекст и станет важным сигналом для обеспечения безопасности в наше опасное время", - считает Маас.
При этом глава внешнеполитического ведомства ФРГ подчеркнул необходимость "структурированного диалога по безопасности в Европе - как между США и Россией, так и между европейцами".
Ранее советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что договор по СНВ между США и Россией, срок действия которого истекает в 2021 году, вероятно, не будет продлеваться.
В свою очередь, российская сторона выступает за очередную пролонгацию договора.
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий накануне заявил "Интерфаксу", что заявления Болтона о возможном непродлении договора по СНВ вносят дисбаланс в переговоры между Москвой и Вашингтоном по стратегической стабильности.
ДСНВ-3 - двусторонний договор между РФ и США о дальнейшем взаимном сокращении арсеналов развёрнутых стратегических ядерных вооружений, который вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он рассчитан на десять лет с возможным продлением по взаимной договорённости сторон на пять лет.
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