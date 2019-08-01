Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8788 RUR   0.0267 GBR   2.0619 TRY   0.305

Цена на нефть

    $/bbl WTI 58.05 1.18 Brent 64.72 1.01

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 01.08.2019 15:48

Глава МИД ФРГ призвал Россию и США продлить договор по СНВ

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас высказался за продление США и Россией договора по стратегическим наступательным вооружениям (СНВ), говорится в его авторском комментарии, опубликованном в четверг RND -информационной редакцией медиагруппы Madsack.

"Мы призываем Вашингтон и Москву сегодня выразить приверженность продлению (договора - ИФ). Это даст время для адаптации договора под новый контекст и станет важным сигналом для обеспечения безопасности в наше опасное время", - считает Маас.

При этом глава внешнеполитического ведомства ФРГ подчеркнул необходимость "структурированного диалога по безопасности в Европе - как между США и Россией, так и между европейцами".

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что договор по СНВ между США и Россией, срок действия которого истекает в 2021 году, вероятно, не будет продлеваться.

В свою очередь, российская сторона выступает за очередную пролонгацию договора.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий накануне заявил "Интерфаксу", что заявления Болтона о возможном непродлении договора по СНВ вносят дисбаланс в переговоры между Москвой и Вашингтоном по стратегической стабильности.

ДСНВ-3 - двусторонний договор между РФ и США о дальнейшем взаимном сокращении арсеналов развёрнутых стратегических ядерных вооружений, который вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он рассчитан на десять лет с возможным продлением по взаимной договорённости сторон на пять лет.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФРГ, США, РОССИЯ, СНВ


Похожие новости


Меркель встала на сторону женщин-демократов из Конгресса США в их конфликте с Трампом Берлин будет укреплять партнерство с США - Маас Глава МИД ФРГ обсудит с Помпео ДРСМД, заявляют в Берлине США не сломят Европу торговыми угрозами, заявляет глава МИД ФРГ Политолог рассказал, как Трамп бросал конфеты в сторону Меркель на саммите G7 Меркель высказалась за проведение саммита США-РФ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]