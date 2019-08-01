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Регион 01.08.2019 16:42

Иран может заблокировать Ормузский пролив, если его вынудят покинуть СВПД - Джабаров

Если США вынудят Тегеран окончательно выйти из ядерной сделки, это может привести либо к игнорированию американских санкций другими странами, либо к блокировке Ираном Ормузского пролива и вооружённому конфликту, считает первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Если это произойдёт полностью и Иран будет изолирован, либо все будут демонстративно игнорировать американские санкции, либо ситуация может дойти до конфликтной - Иран может осуществить свою давнюю угрозу блокировки Ормузского пролива. Этого не хотелось бы, потому что это чревато опасностью вооружённого конфликта", - сказал Джабаров "Интерфаксу" в четверг.

Так он прокомментировал сообщения о том, что США продлевают ограничения в отношении Ирана, связанные с его ядерной программой, и о введении санкций в отношении главы МИД Ирана Джавада Зарифа.

При этом сенатор считает, что Иран пока не очень заинтересован полностью выходить из сделки, потому что она даёт ему преимущества.

"Он может взаимодействовать со своими западными европейскими партнёрами", - сказал Джабаров.

Он назвал негативным проявлением введение санкций в отношении главы МИД Ирана.

"Это плохая вещь, когда против главы внешнеполитического ведомства вводятся санкции. А как тогда общаться с этой страной, до кого доносить ту или иную информацию, если он становится невъездным? В ту же самую ООН, штаб-квартира которой находится в Нью-Йорке, всё равно требуется американская виза. И что, его теперь туда не будут допускать?" - сказал сенатор.

Он отметил, что уже "некоторые американские сенаторы осудили поспешное решение Госдепа по введению этих санкций".

"И я думаю, что ещё не последнее слово сказано", - полагает Джабаров.

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Тэги: РОССИЯ, ИРАН, США, СВПД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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