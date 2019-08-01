Kapital Bank открыл новый филиал на юге Азербайджана

Азербайджанский "Kapital Bank" открыл новый филиал в городе Масаллы, отмечается в сообщении банка.

«Kapital Bank в рамках проекта оптимизации филиальной сети, открыл новый филиал «Джануб», расположенный в городе Масаллы»,- отмечается в сообщении банка.

Kapital Bank в рамках проекта трансформации филиальной сети в текущем году планируется капитальный ремонт ряда филиалов в Баку и регионах, открытие новых филиалов и отделений.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 100 филиалах и 12-и отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания.

«Kapital Bank» является старейшим банком в Азербайджане (действует более 140 лет) и в настоящее входит в пятерку ведущих банков республики. Акционерами банка являются PASHA Holding (99,87%) и физические лица (0,13%).

Б.Рустамбеков