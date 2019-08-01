Матч Российской премьер-лиги между футбольными командами "Спартак" и "Динамо", запланированный на 3 августа на стадионе "Открытие Арена", перенесен не будет.

"Матч "Спартак"-"Динамо" пройдет 3 августа на Стадионе "Открытие Арена" в 19:00. Игра состоится в намеченное время, никаких переносов не планируется ", - сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко.

В мэрии напомнили, что стадион "Открытие Арена" расположен на Волоколамском шоссе, 69. Добраться туда можно на общественном транспорте можно от станций метро "Спартак" и "Тушинская". В дни проведения футбольных матчей станция "Спартак" работает в обычном режиме.

Накануне в ряде СМИ появилась информация со ссылкой на сотрудника Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Николая Ляскина о том, что МВД настаивает на переносе матча "Спартак"-"Динамо" из-за запланированной на 3 августа несанкционированной акции в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы.

В тот же день в пресс-службе Российской премьер-лиги пояснили "Интерфаксу", что в случае принятия решения о переносе матча официальная информация появится на портале лиги. В "Спартаке" и "Динамо" отказались комментировать возможный перенос.

"Спартаку" 8 августа предстоит выездной матч со швейцарским футбольным клубом "Тун" в рамках квалификации в Лиге Европы. Перенос матча с "Динамо" мог бы нарушить планы по подготовке к еврокубковой игре.