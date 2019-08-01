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Спорт 01.08.2019 17:25

Футбольный матч "Спартак"-"Динамо" пройдет по плану, 3 августа - мэрия Москвы

Матч Российской премьер-лиги между футбольными командами "Спартак" и "Динамо", запланированный на 3 августа на стадионе "Открытие Арена", перенесен не будет.

"Матч "Спартак"-"Динамо" пройдет 3 августа на Стадионе "Открытие Арена" в 19:00. Игра состоится в намеченное время, никаких переносов не планируется ", - сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко.

В мэрии напомнили, что стадион "Открытие Арена" расположен на Волоколамском шоссе, 69. Добраться туда можно на общественном транспорте можно от станций метро "Спартак" и "Тушинская". В дни проведения футбольных матчей станция "Спартак" работает в обычном режиме.

Накануне в ряде СМИ появилась информация со ссылкой на сотрудника Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Николая Ляскина о том, что МВД настаивает на переносе матча "Спартак"-"Динамо" из-за запланированной на 3 августа несанкционированной акции в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы.

В тот же день в пресс-службе Российской премьер-лиги пояснили "Интерфаксу", что в случае принятия решения о переносе матча официальная информация появится на портале лиги. В "Спартаке" и "Динамо" отказались комментировать возможный перенос.

"Спартаку" 8 августа предстоит выездной матч со швейцарским футбольным клубом "Тун" в рамках квалификации в Лиге Европы. Перенос матча с "Динамо" мог бы нарушить планы по подготовке к еврокубковой игре.

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Тэги: МОСКВА, ФУТБОЛ, МАТЧ, МЭРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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