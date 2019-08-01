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Бизнес и законодательство 01.08.2019 14:35

Джефф Безос продал акции Amazon на $1,84 млрд

Глава и основатель интернет-ритейлера Amazon.com Inc. Джефф Безос продал почти 1 млн акций своей компании на общую сумму $1,84 млрд, говорится в документах, направленных в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC).

По данным Forbes, это крупнейшая продажа акций Amazon в долларовом эквиваленте для Безоса.

Год назад Безос стал самым богатым человеком мира, его состояние превысило $150 млрд. После развода с женой в январе его состояние сократилось, но он по-прежнему удерживает первую строчку в списке миллиардеров мира, составленном Bloomberg, с показателем $117 млрд.

Акции Amazon дорожают на 0,6% в ходе предварительных торгов в четверг. С начала года капитализация компании выросла на 24%, до $923 млрд.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, AMAZON, АКЦИИ, ПРОДАЖА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]