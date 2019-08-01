Турпоток из России Индонезию в первом полугодии вырос на 15,5% благодаря открытию прямых рейсов

Российские туристы заняли в 2019 году пятое место по числу иностранных прибытий в Индонезию, с января по июнь их число выросло на 15,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила в четверг журналистам замминистра туризма этой страны Ниа Нисчая.
"Очень приятно говорить о туризме, потому что эта отрасль делает людей счастливыми. Индонезия, пожалуй, наиболее разноплановая страна, в ней сконцентрированы тысячи национальностей, сотни диалектов, она состоит из более 17 тыс. островов. Топ-5 стран по турпотоку - Великобритания, Германия, Франция, Нидерланды и Россия. Но только российские туристы за последние полгода показали двузначный рост: с января по июнь число россиян, отдохнувших на курортах страны, выросло на 15,5%", - рассказал Нисчая на индонезийско-российском бизнес-форуме.
По словам эксперта, такая динамика роста турпотока из России связана с открытием прямого авиасообщения с Индонезией.
"Россияне отличаются от других туристов. Если путешественники из Европы тратят за поездку в среднем тысячу долларов, то граждане РФ во время отдыха оставляют примерно $1,5 тысяч", - сказала чиновница.
Как заявил посол Индонезии в РФ и Белоруссии Вахид Суприяди, Индонезия находится на 32-м месте в мире по экономическому развитию и заинтересована в сотрудничестве с Россией в торговле, бизнесе, образовании и туризме. "Если вы впервые в России, то, наверное, заметили, что на улице лето, но при этом очень холодно. Это экстремальные условия для индонезийцев и, тем не менее, ежегодно около 31 тыс. туристов из Индонезии посещают Россию", - сообщил дипломат.
Заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев рассказал, что в 2018 году Индонезию посетили более 125 тыс. российских туристов.
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