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Туризм 01.08.2019 17:40

Турпоток из России Индонезию в первом полугодии вырос на 15,5% благодаря открытию прямых рейсов

Российские туристы заняли в 2019 году пятое место по числу иностранных прибытий в Индонезию, с января по июнь их число выросло на 15,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила в четверг журналистам замминистра туризма этой страны Ниа Нисчая.

"Очень приятно говорить о туризме, потому что эта отрасль делает людей счастливыми. Индонезия, пожалуй, наиболее разноплановая страна, в ней сконцентрированы тысячи национальностей, сотни диалектов, она состоит из более 17 тыс. островов. Топ-5 стран по турпотоку - Великобритания, Германия, Франция, Нидерланды и Россия. Но только российские туристы за последние полгода показали двузначный рост: с января по июнь число россиян, отдохнувших на курортах страны, выросло на 15,5%", - рассказал Нисчая на индонезийско-российском бизнес-форуме.

По словам эксперта, такая динамика роста турпотока из России связана с открытием прямого авиасообщения с Индонезией.

"Россияне отличаются от других туристов. Если путешественники из Европы тратят за поездку в среднем тысячу долларов, то граждане РФ во время отдыха оставляют примерно $1,5 тысяч", - сказала чиновница.

Как заявил посол Индонезии в РФ и Белоруссии Вахид Суприяди, Индонезия находится на 32-м месте в мире по экономическому развитию и заинтересована в сотрудничестве с Россией в торговле, бизнесе, образовании и туризме. "Если вы впервые в России, то, наверное, заметили, что на улице лето, но при этом очень холодно. Это экстремальные условия для индонезийцев и, тем не менее, ежегодно около 31 тыс. туристов из Индонезии посещают Россию", - сообщил дипломат.

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев рассказал, что в 2018 году Индонезию посетили более 125 тыс. российских туристов.

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Тэги: РОССИЯ, ИНДОНЕЗИЯ, ТУРИЗМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]