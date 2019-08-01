В ЕС сожалеют о санкциях США против главы МИД Ирана, продолжат работать с Зарифом

Решение США о введении санкций против министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа вызвало сожаление в Европейском союзе, заявил официальный представитель Еврокомиссии Карлос Мартин Руис де Гордехуэла.

"Мы сожалеем об этом решении", - сказал пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе, отвечая на соответствующий вопрос.

"Со своей стороны мы продолжим работать с господином Зарифом, являющимся иранским дипломатом высшего уровня, в перспективе поддержания открытыми дипломатических каналов", - добавил представитель Еврокомиссии.

Ранее Минфин США объявил, что вводит санкции против Зарифа.