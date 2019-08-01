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Дальнее зарубежье 01.08.2019 17:53

В ЕС сожалеют о санкциях США против главы МИД Ирана, продолжат работать с Зарифом

Решение США о введении санкций против министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа вызвало сожаление в Европейском союзе, заявил официальный представитель Еврокомиссии Карлос Мартин Руис де Гордехуэла.

"Мы сожалеем об этом решении", - сказал пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе, отвечая на соответствующий вопрос.

"Со своей стороны мы продолжим работать с господином Зарифом, являющимся иранским дипломатом высшего уровня, в перспективе поддержания открытыми дипломатических каналов", - добавил представитель Еврокомиссии.

Ранее Минфин США объявил, что вводит санкции против Зарифа.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕС, США, ИРАН, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]