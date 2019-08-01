РФ компенсирует возможное снижение поставок на Украину ДТ и СУГ экспортом на других направлениях

Введение Украиной спецпошлин на поставки дизельного топлива трубопроводным транспортом и на сжиженный газ может привести к изменению объемов, направляемых из России, но в целом на объеме российского экспорта этих продуктов не скажется, считает заместитель министра энергетики РФ Анатолий Яновский.
"Я думаю, что это может сказаться. Но дело в том, что эта продукция конкурентоспособная, поэтому если будет закрыт или частично ограничен через пошлины рынок Украины, это не значит, что эти товары не найдут свое место на рынке в других странах", - сказал "Интерфаксу" замминистра.
"Вводя эти пошлины, они хотят переструктурировать рынок, чтобы эти товары поступали на территорию Украины с других стран, с других направлений, используя, в том числе, имеющиеся у них логистические и инфраструктурные возможности", - добавил он.
"Мы, может быть, потеряем в объемах поставок на Украину этих товаров, но мы их не потеряем с точки зрения объемов поставки на экспорт", - подчеркнул Яновский. По его словам, объем экспорта этой продукции растет, а если и снижается, то только в результате мер, которые принимает правительство Российской Федерации с точки зрения насыщения внутреннего рынка.
Как сообщалось, Украина с 1 августа 2019 года ввела спецпошлину 3,75% таможенной стоимости на дизельное топливо, поставляемое трубопроводным транспортом, с 1 октября 2019 года она возрастет до 4%. Пошлина на поставки сжиженного газа с 1 августа составит 1,75%, с 1 октября - 3%.
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