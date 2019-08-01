Юнкер и Джонсон смогут поговорить о Brexit на саммите G7 - пресс-секретарь ЕК

Ближайшая встреча председателя Европейской комиссии (ЕК) Жан-Клода Юнкера и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона ожидается на саммите G7 в Биаррице, который состоится 24-26 августа, сообщила официальный представитель ЕК Мина Андреева.
"У господ Юнкера и Джонсона будет возможность поговорить. Мне нечего сообщить об их других специальных встречах", - сказала пресс-секретарь в ответ на вопрос о контактах двух руководителей по проблеме Brexit.
В связи с проходившими в Брюсселе экспертными встречами сторон Андреева напомнила в очередной раз о неизменности позиции ЕС по соглашению о выходе Великобритании из союза, которое в Брюсселе не считают подлежащим новому обсуждению.
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