Юнкер и Джонсон смогут поговорить о Brexit на саммите G7 - пресс-секретарь ЕК

Ближайшая встреча председателя Европейской комиссии (ЕК) Жан-Клода Юнкера и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона ожидается на саммите G7 в Биаррице, который состоится 24-26 августа, сообщила официальный представитель ЕК Мина Андреева.

"У господ Юнкера и Джонсона будет возможность поговорить. Мне нечего сообщить об их других специальных встречах", - сказала пресс-секретарь в ответ на вопрос о контактах двух руководителей по проблеме Brexit.

В связи с проходившими в Брюсселе экспертными встречами сторон Андреева напомнила в очередной раз о неизменности позиции ЕС по соглашению о выходе Великобритании из союза, которое в Брюсселе не считают подлежащим новому обсуждению.