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Юнкер и Джонсон смогут поговорить о Brexit на саммите G7 - пресс-секретарь ЕК

Ближайшая встреча председателя Европейской комиссии (ЕК) Жан-Клода Юнкера и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона ожидается на саммите G7 в Биаррице, который состоится 24-26 августа, сообщила официальный представитель ЕК Мина Андреева.

"У господ Юнкера и Джонсона будет возможность поговорить. Мне нечего сообщить об их других специальных встречах", - сказала пресс-секретарь в ответ на вопрос о контактах двух руководителей по проблеме Brexit.

В связи с проходившими в Брюсселе экспертными встречами сторон Андреева напомнила в очередной раз о неизменности позиции ЕС по соглашению о выходе Великобритании из союза, которое в Брюсселе не считают подлежащим новому обсуждению.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕС, БРИТАНИЯ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]