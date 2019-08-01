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Финансы 01.08.2019 15:26

Банк Англии сохранил ставку на уровне 0,75%, как и ожидалось

Банк Англии по итогам августовского заседания не стал менять значение базовой процентной ставки, оставив ее на уровне 0,75%.

Кроме того, британский ЦБ сохранил объем программы покупки гособлигаций на уровне 435 млрд фунтов стерлингов ($526,5 млрд) и объем покупки корпоративных бондов на уровне 10 млрд фунтов.

Все решения банка совпали с ожиданиями рынка.

Решение сохранить прежний курс ДКП было принято единогласно всеми членами Комитета по денежно-кредитной политике (Monetary Policy Committee, MPC).

Вместе с тем руководство Банка Англии отметило усиление рисков в мировой торговле и сохранение низкого уровня деловой активности в глобальной экономике.

Отдельно в пресс-релизе отмечается повышение вероятности выхода Великобритании из ЕС без подписания соглашения, что приводит к повышенной волатильности статданных.

Если реализуется сценарий "жесткого" Brexit, страна столкнется с ослаблением курса фунта стерлингов, ускорением инфляции и замедлением экономического роста, говорится в заявлении MPC. В обратном случае вероятен сильный подъем внутреннего спроса, что станет поводом для постепенного повышения ставок.

Банк Англии ухудшил свои прогнозы роста экономики Великобритании на 2019 и 2020 годы до 1,3%. Майский прогноз предусматривал повышение ВВП на 1,5% в этом году и на 1,6% в следующем. В 2021 году ожидается подъем на 2,3%. Прогнозы основаны на предположении, что страны выйдет из ЕС, подписав соглашение о дальнейших взаимоотношениях.

Руководство ЦБ ожидает, что рост потребительских цен в Великобритании через два года составит 2,2%, через три - 2,4%.

Курс фунта стерлингов продолжает умеренно дешеветь к доллару после объявления решения Банка Англии. К 14:19 мск фунт снизился на 0,35%, до $1,2114. Тем временем британский фондовый индекс FTSE 100 к 14:09 мск опускался на 0,28%.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЦБ, СТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]