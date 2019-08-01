Россия за январь-июнь провела столько же ракетных пусков, сколько за весь прошлый год - Рогозин

Россия обеспечит около 40 пусков ракет в текущем году, доложил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"В прошлом году за весь год мы провели пусков столько же, сколько примерно за первое полугодие этого года. Поэтому, как я Вам и докладывал ещё зимой этого года, мы планируем, около 40 пусков у нас будет. Это, конечно, зависит от готовности самих наших партнёров по нагрузкам, по космическим аппаратам", - сказал Рогозин.
Он сообщил также, что в 2020 году на космодроме "Восточный" будет произведено минимум четыре пуска, а в дальнейшем их число увеличится.
Кроме того глава "Роскосмоса" доложил о том, что госкорпорация приступила к подготовке пуска на Международную космическую станцию нового модуля. "То есть мы, в отличие от наших партнёров - американцев, европейцев, планируем последовательно в 2020, 2021 и в 2022 году запустить три модуля и значительно расширить российский сегмент", - сказал Рогозин.
Ранее глава "Роскосмоса" заявлял главе государства о том, что в 2019 году будет проведено 45 пусков. Позднее пресс-секретарь госкорпорации Владимир Устименко подчеркивал, что этот план выполняется. Согласно данным на сайте "Роскосмоса", по состоянию на 1 августа выполнено 13 пусков.
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