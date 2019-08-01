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Бизнес и законодательство 01.08.2019 19:33

McDonald`s в России вернулся к росту выручки и чистой прибыли в 2018г

Основные российские "дочки" сети ресторанов быстрого обслуживания McDonald`s нарастили выручку и прибыль в 2018 году, следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

По данным "СПАРКа", выручка ООО "Макдоналдс" в прошлом году выросла на 4,5%, до 69,26 млрд рублей. В 2017 году компания снизила выручку (на 0,8%).

Выручка ЗАО "Москва-Макдоналдс" увеличилась на 3,6%, до 15,13 млрд рублей (в 2017 году - на 8,7%).

На фоне восстановления роста ООО "Макдоналдс" общая выручка двух компаний в прошлом году увеличилась на 4,4% (до 84,39 млрд рублей), в то время как в 2017 году рост составлял символические 0,8%.

Чистая прибыль ООО "Макдоналдс" в 2018 году выросла на 53,7%, до 4,43 млрд рублей (в 2017 году этот показатель упал примерно на столько же). Чистая прибыль "Москва-Макдоналдс" выросла на 54,8%, до 1,01 млрд рублей (в 2017 году - снизилась на 18,9%).

Сеть McDonald`s в России объединяет более 680 предприятий быстрого обслуживания (по данным на начало года), которые ежедневно принимают более 1,5 млн посетителей. Суммарный объем инвестиций компании в России составил более 61 млрд рублей.

В феврале генеральный директор McDonald`s в России Марк Карена говорил, что в 2019 году компания планирует ускорить развитие на российском рынке. По его словам, в планах открыть 60 предприятий в этом году (по сравнению с 40 в 2018 году) и увеличить инвестиции на 40%.

Россия стала одним из первых рынков McDonald`s, где запущены новые сервисы и стандарты обслуживания, говорил глава компании в РФ. В частности, сеть запустила обслуживание посетителей за столиками и переоборудовала кухни, чтобы готовить блюда только после заказа, а не заранее. "Наша цель - мы постепенно размываем границу между предприятиями быстрого обслуживания и классическими ресторанами. Мы считаем, что эта комбинация является уникальной, сейчас такого на рынке нет", - говорил Карена.

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Тэги: РОССИЯ, MCDONALDS, ПОКАЗАТЕЛИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]