АМОК сократила в I полугодии добычу нефти на блоке АЧГ на 9,3%

Добыча нефти на блоке месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) в I-ом полугодии 2019 года составила 98 млн баррелей (13 млн тонн), сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Азербайджанской международной операционной компании (АМОК)

Как сообщалось, в I-ом полугодии 2018 года с блока АЧГ суммарно было добыто 108 млн баррелей нефти. Таким образом, добыча нефти с данной контрактной площади в январе-июне 2019 года сократилась на 9,3%.

По данным АМОК, компания в I-ом полугодии 2019 года увеличила объем затрат по проекту разработки блока АЧГ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 17,9% - до $929 млн. "Из указанной суммы операционные расходы составили $272 млн, капитальные - $657 млн", - отметили в пресс-службе.

Среднесуточная добыча нефти в первом полугодии составила 542,4 тыс. баррелей (596 тыс. баррелей в I-ом полугодии 2018г).

При этом с платформы Чираг в I-ом полугодии 2019 года добывалось в среднем 42 тыс. б/с нефти (49 тыс. б/с в I-ом квартале 2018г - ИФ-Аз), с «Центральный Азери» - 131 тыс. б/с (158 тыс. б/с), с «Западный Азери» - 120 тыс. б/с (127 тыс. б/с), с «Восточный Азери» - 94 тыс. б/с (96 тыс. б/с), с «Глубоководный Гюнешли» - 96 тыс. б/с (107 тыс. б/с), с «Западный Чираг» - 60 тыс. б/с (59 тыс. б/с).

Как сообщалось, добыча нефти с месторождений Азери, Чираг и Гюнешли в 2018 году составила 213 млн баррелей ( 29 млн тонн), среднесуточная- 584 тыс. б/с.

Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же года. Срок действия данного соглашения истекал в 2024 году. Однако, 14 сентября в Баку состоялось подписание нового контракта на разработку блока АЧГ, рассчитанного до 2050 года.

По новому контракту доля британской BP (оператор проекта) составляет 30,37%, SOCAR (25%), американских Chevron (9,57%), ExxonMobil (6,79%), индийской ONGC (2,31%), японских Inpex Corp. (9,31%) и ITOCHU Oil (3,65%), норвежской Equinor (7,27%), турецкая TPAO (5,73%).

Инвестиции в рамках нового соглашения оценивают в $43 млрд на период до 2050 года. Объем добычи нефти планируется более 500 млн тонн.

Добыча нефти на месторождении Чираг началась с ноября 1997 года, с центральной части месторождения Азери - с 13 февраля 2005 года, с 30 декабря 2005 года - с западной части Азери, с 21 октября 2006 года - с восточной части Азери, с начала апреля 2008 года - с глубоководной части месторождения Гюнешли, с 29 января 2014 года – с западной части месторождения Чираг.

Б.Рустамбеков