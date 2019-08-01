Добыча газа с месторождения Шах-Дениз в I полугодии увеличилась на 68%- BP-Azerbaijan

Компания BP-Azerbaijan в I-ом полугодии 2019 года с месторождения Шах-Дениз добыла 8,4 млрд кубометров газа, что на 68% выше показателя января-июня 2018 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в компании.
В I-ом полугодии 2019 года с месторождения Шах-Дениз также добыто 2 млн тонн конденсата (рост на 81,8%).
"В настоящее время мощность существующей добывающей системы на месторождении Шах-Дениз" составляет порядка 20 млрд кубометров газа в год или 56 млн кубометров газа в сутки", - отметили в компании.
По данным компании, в I-ом полугодии 2019 года общий объем затрат по проекту Шах-Дениз составил $931 млн (спад на 11,2% по сравнению с показателем января-июня 2018 года - ИФ-Аз), из которых эксплуатационные расходы - $376 млн, капитальные затраты - $555 млн. Основной объем капитальных затрат пришелся на работы по реализации "Стадии-2".
В I-ом полугодии 2019 года транспортировка по Южно-кавказской трубопроводной магистрали (ЮКТМ или Баку-Тбилиси-Эрзерум-ИФ) составляла в среднем 28 млн кубометров газа в сутки. Капитальные затраты на обслуживание ЮКТМ в отчетный период составили $24 млн, эксплуатационные - $20 млн.
Как сообщалось, правительство прогнозирует в 2019 году добычу с месторождения Ша-Дениз 17 млрд 389 млн кубометров газа.
В 2018 году BP-Azerbaijan добыла с месторождения Шах-Дениз 11,5 млрд кубометров газа и 2,5 млн тонн конденсата.
Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Участниками проекта "Шах-Дениз" являются: BP (оператор, 28,8%), Petronas (15,5%), SOCAR (16,7%), "ЛУКОЙЛ" (10%), NICO (10%), TPAO (19%).
В настоящее время добыча газа с месторождения Шах-Дениз осуществляется в рамках Стадии-1 с платформы «Alfa» и в рамках Стадии-2 с добывающей платформы «Bravo».
Б.Рустамбеков
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