Помпео надеется на скорые переговоры с КНДР

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что администрация президента Дональда Трампа готова начать переговоры с КНДР, однако отметил, что на этой неделе общение представителей двух государств в Бангкоке на министерской встрече АСЕАН скорее всего не состоится, сообщило в четверг агентство Associated Press.

"Мы готовы продолжить дипломатические переговоры с северокорейцами, - сказал Помпео на пресс-конференции с министром иностранных дел Таиланда Доном Прамудвинаем. - Я надеюсь, что это произойдет в ближайшее время, и мы с нетерпением ждем возможности официально установить с ними дипломатические отношения".

В июне 2018 года в Сингапуре состоялся первый американо-северокорейский саммит. На нем была достигнута договоренность об отказе Северной Кореи от ракетно-ядерной программы в обмен на заключение мирного договора между двумя странами и отмену санкций против КНДР.

Второй саммит в начале 2019 года в Ханое завершился без конкретных результатов из-за нежелания Вашингтона смягчить санкции против Пхеньяна.