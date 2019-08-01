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Помпео надеется на скорые переговоры с КНДР

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что администрация президента Дональда Трампа готова начать переговоры с КНДР, однако отметил, что на этой неделе общение представителей двух государств в Бангкоке на министерской встрече АСЕАН скорее всего не состоится, сообщило в четверг агентство Associated Press.

"Мы готовы продолжить дипломатические переговоры с северокорейцами, - сказал Помпео на пресс-конференции с министром иностранных дел Таиланда Доном Прамудвинаем. - Я надеюсь, что это произойдет в ближайшее время, и мы с нетерпением ждем возможности официально установить с ними дипломатические отношения".

В июне 2018 года в Сингапуре состоялся первый американо-северокорейский саммит. На нем была достигнута договоренность об отказе Северной Кореи от ракетно-ядерной программы в обмен на заключение мирного договора между двумя странами и отмену санкций против КНДР.

Второй саммит в начале 2019 года в Ханое завершился без конкретных результатов из-за нежелания Вашингтона смягчить санкции против Пхеньяна.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: США, КНДР, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]