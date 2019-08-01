Затраты BTC Co по проекту БТД в I полугодии сократились на 9,5%

Объем затрат компании BTC Co (оператор по строительству и эксплуатации нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан, БТД) в I-ом полугодии 2019 года по проекту БТД сократился на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до $67 млн, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в пресс-службе BTC Co.
"Операционные расходы на деятельность трубопровода в I-ом полугодии 2019 года составили $55 млн (спад на 9,8%), капитальные затраты – $12 млн (спад на 7,7%)», - отметил представитель компании.
По данным BTC Co, в целом, с момента ввода нефтепровода БТД в эксплуатацию 4 июня 2006 года и по состоянию на конец июля 2019 года по данному трубопроводу на мировые рынки было доставлено порядка 432 млн тонн нефти (более 3,2 млрд баррелей), из терминала Джейхан отгружено 4,234 тыс. танкеров.
В I-ом полугодии 2019 года по данному трубопроводу прокачано более 15 млн тонн нефти (примерно 111 млн баррелей), из терминала Джейхан отгружено 149 танкера.
В 2018 году затраты по проекту БТД составили $157 млн, в том числе капитальные – $41 млн, операционные расходы - $116 млн.
Участниками проекта являются: BP (30.1%); SOCAR (25.00%); Chevron (8.90%); Equinor (8.71%); TPAO (6.53%); ENI (5.00%); ExxonMobil (2.5%), Itochu (3.40%); INPEX (2.50%), Total (5.00%) и ONGC (2.36%).
В настоящее время по нефтепроводу БТД прокачивается нефть с блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли и конденсат с месторождения Шах-Дениз. Также, начиная с июня 2010 года, по БТД осуществляется прокачка туркменской нефти.
Протяженность нефтепровода БТД составляет 1768 км, из них в Азербайджане –443 км, в Грузии – 248 км, а в Турции – 1077 км. Пропускная способность трубопровода составляет 1,2 млн баррелей нефти в сутки.
Б.Рустамбеков
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