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Бизнес и законодательство 01.08.2019 20:15

Twitter оплатил 3 тыс. рублей штрафа - Роскомнадзор

Компания Twitter оплатила штраф в 3 тысячи рублей за отказ предоставить информацию о локализации данных россиян на территории РФ, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.

"Да, компания Twitter оплатил штраф, в прошлую пятницу деньги поступили на счёт", - сказал Ампелонский.

Мировой суд 5 апреля признал Twitter виновным в непредставлении сведений о локализации персональных данных российских пользователей сервиса на территории России (ст. 19.7 КоАП РФ). Представитель Twitter Мария Михеенкова в суде первой инстанции настаивала на необоснованности претензий Роскомнадзора, а также на наличии ряда грубых процессуальных нарушений, имевших место при составлении протокола об административном правонарушении. Кроме того, подчеркивала она, у Twitter нет юридической обязанности отвечать на запросы Роскомнадзора, так как сервис является иностранной компанией и к нему не может применяться российское законодательство.

Таганский суд Москвы 13 мая оставил решение о штрафе без изменений. Таким образом, решение суда первой инстанции вступило в законную силу и подлежало исполнению в течение 60 дней.

Комментариями Twitter "Интерфакс" в настоящее время не располагает.

Как сообщалось, 12 апреля тот же судья оштрафовал на 3 тыс. рублей Facebook, по аналогичному административному делу.

Роскомнадзор 17 января получил от Twitter и Facebook ответы на запрос о локализации данных россиян на территории РФ.

Глава регулятора Александр Жаров заявил, что ответы "не содержали конкретной информации о локализации баз данных российских пользователей на территории РФ или о том, в какие сроки такая локализация баз данных произойдет". В феврале в отношении сервисов были составлены соответствующие административные протоколы.

Закон о локализации персональных данных россиян на серверах внутри РФ был подписан 31 декабря 2014 года и вступил в силу 1 сентября 2015 года.

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Тэги: РОССИЯ, РОСКОМНАДЗОР, TWITTER, ШТРАФ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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