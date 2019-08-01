Twitter оплатил 3 тыс. рублей штрафа - Роскомнадзор

Компания Twitter оплатила штраф в 3 тысячи рублей за отказ предоставить информацию о локализации данных россиян на территории РФ, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.
"Да, компания Twitter оплатил штраф, в прошлую пятницу деньги поступили на счёт", - сказал Ампелонский.
Мировой суд 5 апреля признал Twitter виновным в непредставлении сведений о локализации персональных данных российских пользователей сервиса на территории России (ст. 19.7 КоАП РФ). Представитель Twitter Мария Михеенкова в суде первой инстанции настаивала на необоснованности претензий Роскомнадзора, а также на наличии ряда грубых процессуальных нарушений, имевших место при составлении протокола об административном правонарушении. Кроме того, подчеркивала она, у Twitter нет юридической обязанности отвечать на запросы Роскомнадзора, так как сервис является иностранной компанией и к нему не может применяться российское законодательство.
Таганский суд Москвы 13 мая оставил решение о штрафе без изменений. Таким образом, решение суда первой инстанции вступило в законную силу и подлежало исполнению в течение 60 дней.
Комментариями Twitter "Интерфакс" в настоящее время не располагает.
Как сообщалось, 12 апреля тот же судья оштрафовал на 3 тыс. рублей Facebook, по аналогичному административному делу.
Роскомнадзор 17 января получил от Twitter и Facebook ответы на запрос о локализации данных россиян на территории РФ.
Глава регулятора Александр Жаров заявил, что ответы "не содержали конкретной информации о локализации баз данных российских пользователей на территории РФ или о том, в какие сроки такая локализация баз данных произойдет". В феврале в отношении сервисов были составлены соответствующие административные протоколы.
Закон о локализации персональных данных россиян на серверах внутри РФ был подписан 31 декабря 2014 года и вступил в силу 1 сентября 2015 года.
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