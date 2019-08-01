АМОК сократила в I полугодии поставки SOCAR попутного газа на 18,2%

Азербайджанская международная операционная компания (АМОК - оператор по разработке блока Азери-Чираг-Гюнешли) в I-ом полугодии 2019 года передала компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) 900 млн кубометров попутного газа, добытого с блока АЧГ, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в пресс-службе операционной компании.

Как сообщалось, в январе-июне 2018 года АМОК передала Госнефтекомпании Азербайджана 1,1 млрд кубометров. Таким образом, в I-ом полугодии 2019 года объем поставок сократился на 18,2%.

"Ежесуточно в I-ом полугодии 2019 года мы поставляли SOCAR в среднем 5 млн кубометров попутного газа", - подчеркнули в АМОК

В 2018 году АМОК поставила компании SOCAR 2,3 млрд кубометров попутного газа.

Попутный газ с блока АЧГ передается SOCAR безвозмездно.

Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же года.

Добыча нефти на месторождении Чираг началась с ноября 1997 года, с центральной части месторождения Азери - с 13 февраля 2005 года, с 30 декабря 2005 года - с западной части Азери, с 21 октября 2006 года - с восточной части Азери, с начала апреля 2008 года - с глубоководной части месторождения Гюнешли, с 29 января 2014 года – с западной части месторождения Чираг.

Срок действия данного соглашения истекал в 2024 году. Однако, 14 сентября в Баку состоялось подписание нового контракта на разработку блока АЧГ, рассчитанного до 2050 года.

По новому контракту доля британской BP (оператор проекта) составляет 30,37%, SOCAR (25%), американских Chevron (9,57%), ExxonMobil (6,79%), индийской ONGC (2,31%), японских Inpex Corp. (9,31%) и ITOCHU Oil (3,65%), норвежской Equinor (7,27%), турецкая TPAO (5,73%).

Инвестиции в рамках нового соглашения оценивают в $43 млрд на период до 2050 года. Объем добычи нефти планируется более 500 млн тонн.

Б.Рустамбеков