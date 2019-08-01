АМОК сократила в I полугодии поставки SOCAR попутного газа на 18,2%

Азербайджанская международная операционная компания (АМОК - оператор по разработке блока Азери-Чираг-Гюнешли) в I-ом полугодии 2019 года передала компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) 900 млн кубометров попутного газа, добытого с блока АЧГ, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в пресс-службе операционной компании.
Как сообщалось, в январе-июне 2018 года АМОК передала Госнефтекомпании Азербайджана 1,1 млрд кубометров. Таким образом, в I-ом полугодии 2019 года объем поставок сократился на 18,2%.
"Ежесуточно в I-ом полугодии 2019 года мы поставляли SOCAR в среднем 5 млн кубометров попутного газа", - подчеркнули в АМОК
В 2018 году АМОК поставила компании SOCAR 2,3 млрд кубометров попутного газа.
Попутный газ с блока АЧГ передается SOCAR безвозмездно.
Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же года.
Добыча нефти на месторождении Чираг началась с ноября 1997 года, с центральной части месторождения Азери - с 13 февраля 2005 года, с 30 декабря 2005 года - с западной части Азери, с 21 октября 2006 года - с восточной части Азери, с начала апреля 2008 года - с глубоководной части месторождения Гюнешли, с 29 января 2014 года – с западной части месторождения Чираг.
Срок действия данного соглашения истекал в 2024 году. Однако, 14 сентября в Баку состоялось подписание нового контракта на разработку блока АЧГ, рассчитанного до 2050 года.
По новому контракту доля британской BP (оператор проекта) составляет 30,37%, SOCAR (25%), американских Chevron (9,57%), ExxonMobil (6,79%), индийской ONGC (2,31%), японских Inpex Corp. (9,31%) и ITOCHU Oil (3,65%), норвежской Equinor (7,27%), турецкая TPAO (5,73%).
Инвестиции в рамках нового соглашения оценивают в $43 млрд на период до 2050 года. Объем добычи нефти планируется более 500 млн тонн.
Б.Рустамбеков
Саудовская Аравия в мае сократила экспорт и добычу нефти - JODI
Ростуризм предложил увеличить до 16 дней срок пребывания иностранцев в РФ по электронной визе
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
Президент Алиев наградил Гаджимурада Ягизарова орденом «Шереф»
Турпоток из России Индонезию в первом полугодии вырос на 15,5% благодаря открытию прямых рейсов
Футбольный матч "Спартак"-"Динамо" пройдет по плану, 3 августа - мэрия Москвы
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ИВ Бейлагана направит около 445 тыс. манатов на капремонт дорог
ГААД получит 7,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
В МИД России считают, что США в районе Персидского залива ищут повод для перехода к горячей фазе конфликта
Сенат одобрил увеличение лимита госдолга США, документ отправлен на подпись Трампу
Британская экономика сможет выдержать Brexit без соглашения с ЕС - глава Минфина Джавид
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
CEO: "AccessBank продолжит оказывать всестороннюю поддержку бизнесу"
Банк Республика завершил первое полугодие 2019 года с большой прибылью
Летняя школа «Образовательный автобус - Насими» прошла при поддержке Bakcell
В сентябре в Баку пройдет международная выставка в сфере рекламной индустрии
Генсек ООН в начале сентября в Минске примет участие в конференции по антитеррору