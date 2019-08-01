Трехсторонние переговоры по транзиту газа запланированы на 16 сентября - СМИ

Трехсторонние переговоры Украина - РФ- Европейская комиссия по транзиту газа запланированы на 16 сентября в Брюсселе, говорится в материале немецкого издания Handelsblatt.
В то же время в интервью изданию глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев отметил, что Москва еще не подтвердила эту дату.
Как сообщалось, 1 января 2020 года заканчивается 10-летний транзитный контракт между "Нафтогазом Украины" и российским "Газпромом".
"Нафтогаз" ожидает от "Газпрома" официального ответа на предложенный Европейской комиссией вариант заключения транзитного контракта на 10 лет с ежегодным объемом от 60 млрд куб. м.
Министр энергетики РФ Александр Новак считает, что трехсторонние консультации следует проводить только после формирования Украиной нового правительства.
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