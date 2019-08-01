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ТЭК 01.08.2019 20:30

Трехсторонние переговоры по транзиту газа запланированы на 16 сентября - СМИ

Трехсторонние переговоры Украина - РФ- Европейская комиссия по транзиту газа запланированы на 16 сентября в Брюсселе, говорится в материале немецкого издания Handelsblatt.

В то же время в интервью изданию глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев отметил, что Москва еще не подтвердила эту дату.

Как сообщалось, 1 января 2020 года заканчивается 10-летний транзитный контракт между "Нафтогазом Украины" и российским "Газпромом".

"Нафтогаз" ожидает от "Газпрома" официального ответа на предложенный Европейской комиссией вариант заключения транзитного контракта на 10 лет с ежегодным объемом от 60 млрд куб. м.

Министр энергетики РФ Александр Новак считает, что трехсторонние консультации следует проводить только после формирования Украиной нового правительства.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, ГАЗ, ТРАНЗИТ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]