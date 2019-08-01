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Дальнее зарубежье 01.08.2019 20:43

В МИД России считают, что США в районе Персидского залива ищут повод для перехода к горячей фазе конфликта

США искусственно нагнетают напряженность в Персидском заливе, как будто ищут повод для перехода к горячей фазе конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Я напомню, что никакой необходимости сколачивать какие-либо коалиции для обеспечения безопасности (в районе Персидского залива - ИФ) не было, пока американцы не принялись искусственно нагнетать напряженность. Делается это осознанно и искусственно. Возникает ощущение, что в Вашингтоне просто ищут повод для нагнетания ситуации и для продолжения агрессивной риторики в отношении Ирана и для перехода к более активной, горячей фазе конфликта", - сказала Захарова в четверг на брифинге в Москве.

Она отметила, что при этом американцы руководствуются своими внутриполитическими расчетами, очередным витком электорального цикла.

"Мы каждый раз об этом говорим и констатируем, что это порочная политика в погоне за поддержкой избирателя. А по большому счету речь идет не о поддержке избирателя, а опять же о манипуляции сознанием, информацией, и через это - влиянием на рейтинги", - рассказала Захарова.

Она считает, что "американским союзникам по этим коалициям тоже стоит задуматься о том, что их вновь втягивают не в свою игру, и они становятся пешками в чужой".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, США, ЗАЛИВ, ЭСКАЛАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]