В МИД России считают, что США в районе Персидского залива ищут повод для перехода к горячей фазе конфликта

США искусственно нагнетают напряженность в Персидском заливе, как будто ищут повод для перехода к горячей фазе конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Я напомню, что никакой необходимости сколачивать какие-либо коалиции для обеспечения безопасности (в районе Персидского залива - ИФ) не было, пока американцы не принялись искусственно нагнетать напряженность. Делается это осознанно и искусственно. Возникает ощущение, что в Вашингтоне просто ищут повод для нагнетания ситуации и для продолжения агрессивной риторики в отношении Ирана и для перехода к более активной, горячей фазе конфликта", - сказала Захарова в четверг на брифинге в Москве.
Она отметила, что при этом американцы руководствуются своими внутриполитическими расчетами, очередным витком электорального цикла.
"Мы каждый раз об этом говорим и констатируем, что это порочная политика в погоне за поддержкой избирателя. А по большому счету речь идет не о поддержке избирателя, а опять же о манипуляции сознанием, информацией, и через это - влиянием на рейтинги", - рассказала Захарова.
Она считает, что "американским союзникам по этим коалициям тоже стоит задуматься о том, что их вновь втягивают не в свою игру, и они становятся пешками в чужой".
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