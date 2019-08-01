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Регион 01.08.2019 20:56

Создаваемая по инициативе США коалиция в районе Персидского залива предназначена для давления на Иран - МИД РФ

Международная морская коалиция, создаваемая США, предназначена не для поддержания мира в Персидском заливе, а для силового давления на Иран, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Эта морская коалиция, так называемая, предназначена, скорее, не для поддержания мира, а для силового давления на Иран. И, к сожалению, как мы пониманием, первую скрипку здесь играют Соединенные Штаты Америки", - сказала Захарова.

Она отметила, что в России с тревогой воспринимают существенное нарастание конфликтного потенциала в зоне Персидского залива, "развитие событий движется к опасной черте и чревато рисками возникновения крупномасштабного военного столкновения".

По словам представителя МИД, США специально взвинчивают ситуацию, и под предлогом обеспечения свободы мореплавания усиливают свое военное присутствие в Персидском заливе.

"При этом втягивают в провокационные затеи и другие страны, даже те, которые в принципе далеки от данного региона. Как вы видите, вовсю формируют из них некую так называемую морскую коалицию - это излюбленный прием последних лет - формирование не на международно-правовой основе неких сил для поддержания мира, стабильности, а создание неких коалиций, чьи и полномочия практически не определены, и никакими правами, законами не имеют легитимной почвы. А просто действуют, исходя из конъюнктурных интересов определенной группы стран", - сказала Захарова.

Она напомнила, что "до одностороннего выхода США из договоренностей по обеспечению мирного характера иранской ядерной программы и судоходство, и нефтетрафик через Ормузский пролив осуществлялись стабильно и спокойно".

"Но что-то пошло не так", - добавила Захарова.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, МИД, ЗАЛИВ, КОАЛИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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