Создаваемая по инициативе США коалиция в районе Персидского залива предназначена для давления на Иран - МИД РФ

Международная морская коалиция, создаваемая США, предназначена не для поддержания мира в Персидском заливе, а для силового давления на Иран, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Эта морская коалиция, так называемая, предназначена, скорее, не для поддержания мира, а для силового давления на Иран. И, к сожалению, как мы пониманием, первую скрипку здесь играют Соединенные Штаты Америки", - сказала Захарова.

Она отметила, что в России с тревогой воспринимают существенное нарастание конфликтного потенциала в зоне Персидского залива, "развитие событий движется к опасной черте и чревато рисками возникновения крупномасштабного военного столкновения".

По словам представителя МИД, США специально взвинчивают ситуацию, и под предлогом обеспечения свободы мореплавания усиливают свое военное присутствие в Персидском заливе.

"При этом втягивают в провокационные затеи и другие страны, даже те, которые в принципе далеки от данного региона. Как вы видите, вовсю формируют из них некую так называемую морскую коалицию - это излюбленный прием последних лет - формирование не на международно-правовой основе неких сил для поддержания мира, стабильности, а создание неких коалиций, чьи и полномочия практически не определены, и никакими правами, законами не имеют легитимной почвы. А просто действуют, исходя из конъюнктурных интересов определенной группы стран", - сказала Захарова.

Она напомнила, что "до одностороннего выхода США из договоренностей по обеспечению мирного характера иранской ядерной программы и судоходство, и нефтетрафик через Ормузский пролив осуществлялись стабильно и спокойно".

"Но что-то пошло не так", - добавила Захарова.