Цены на нефть снижаются на укреплении доллара, Brent подешевела до $64,3 за баррель

Нефтяной рынок продолжает опускаться днем в четверг на фоне укрепления курса доллара, вызванного реакцией на заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла.
Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевели на $0,71 (на 1,09%) - до $64,34 за баррель.
Котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени снижались на $0,82 (на 1,4%) - до $57,76 за баррель.
Как заявил накануне председатель Федрезерва Джером Пауэлл, он не ожидает продолжительного периода сокращения процентных ставок. Перед этим ЦБ снизил базовую ставку на 0,25 процентного пункта - до 2-2,25% годовых. Уменьшение произошло впервые с 2008 года и совпало с прогнозами аналитиков и участников рынка, хотя некоторые эксперты не исключали возможности более значительного сокращения - на 0,5 п.п.
Инвесторы были разочарованы тем, что Федрезерв исключил агрессивную кампанию по смягчению денежно-кредитной политики. Вместо этого Пауэлл назвал произошедшее снижение ставки "корректировкой в середине цикла", которая, как ожидается, приведет к улучшению ситуации в экономике страны.
"Хотя Федрезерв снизил ставку, как и ожидалось, инвесторы в целом разочарованы его прогнозами", - говорит старший стратег ING Bank NV Уоррен Питерсон.
На фоне заявлений Пауэлла курс доллара США поднимается к евро на 0,36%, до $1,1036 за евро. Укрепление доллара является негативным фактором для нефтяного рынка.
Между тем в среду министерство энергетики США сообщило о снижении товарных запасов нефти в стране на прошлой неделе на 8,496 млн баррелей. Таким образом, снижение показателя было зафиксировано по итогам седьмой недели подряд.
Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали в среднем падение запасов нефти всего на 3,9 млн баррелей.
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