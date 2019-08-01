Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8788 RUR   0.0267 GBR   2.0619 TRY   0.305

Цена на нефть

    $/bbl WTI 58.05 1.18 Brent 64.72 1.01

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 01.08.2019 17:06

Цены на нефть снижаются на укреплении доллара, Brent подешевела до $64,3 за баррель

Нефтяной рынок продолжает опускаться днем в четверг на фоне укрепления курса доллара, вызванного реакцией на заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла.

Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевели на $0,71 (на 1,09%) - до $64,34 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени снижались на $0,82 (на 1,4%) - до $57,76 за баррель.

Как заявил накануне председатель Федрезерва Джером Пауэлл, он не ожидает продолжительного периода сокращения процентных ставок. Перед этим ЦБ снизил базовую ставку на 0,25 процентного пункта - до 2-2,25% годовых. Уменьшение произошло впервые с 2008 года и совпало с прогнозами аналитиков и участников рынка, хотя некоторые эксперты не исключали возможности более значительного сокращения - на 0,5 п.п.

Инвесторы были разочарованы тем, что Федрезерв исключил агрессивную кампанию по смягчению денежно-кредитной политики. Вместо этого Пауэлл назвал произошедшее снижение ставки "корректировкой в середине цикла", которая, как ожидается, приведет к улучшению ситуации в экономике страны.

"Хотя Федрезерв снизил ставку, как и ожидалось, инвесторы в целом разочарованы его прогнозами", - говорит старший стратег ING Bank NV Уоррен Питерсон.

На фоне заявлений Пауэлла курс доллара США поднимается к евро на 0,36%, до $1,1036 за евро. Укрепление доллара является негативным фактором для нефтяного рынка.

Между тем в среду министерство энергетики США сообщило о снижении товарных запасов нефти в стране на прошлой неделе на 8,496 млн баррелей. Таким образом, снижение показателя было зафиксировано по итогам седьмой недели подряд.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали в среднем падение запасов нефти всего на 3,9 млн баррелей.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ДЕНЬ


Похожие новости


Нефть дешевеет на заявлениях ФРС, цена Brent - ниже $64,4 за баррель Нефть продолжает дорожать на данных о запасах в США, цена Brent - $65,3 за баррель Нефтяной рынок продолжает подъем на сокращении запасов в США, Brent превысила $65 за баррель Нефть растет, Brent подорожала до $64,1 за баррель Нефть слабо дешевеет после роста на прошлой неделе, Brent торгуется у $63,18 за баррель Нефть дорожает утром в пятницу и завершает неделю в плюсе, Brent у $63,5 за баррель

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]