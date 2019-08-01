Самолет ВВС США провел новый наблюдательный полет над Россией

Американский военный самолет OC-135B в четверг выполнил четырехчасовой наблюдательный полет над северными районами европейской части России в рамках реализации международного Договора по открытому небу, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.
По их сведениям, самолет ВВС США, вылетевший с подмосковного аэродрома Кубинка, в частности, совершил пролеты над военными объектами на территории Архангельской области.
Как сообщалось, американский военный самолет прибыл на аэродром Кубинка в понедельник с авиабазы США Рамштайн в Германии.
Официальная газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда" в понедельник сообщила, что на этой неделе над территорией России пройдут наблюдательные полеты американских и итальянских инспекторов в рамках Договора по открытому небу.
"В рамках реализации международного Договора по открытому небу миссия США и Италии выполнит совместный наблюдательный полёт над территорией Российской Федерации на американском самолёте наблюдения ОС-135Б с аэродрома Кубинка", - сказал врио начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Руслан Шишин, слова которого приводит газета "Красная звезда".
Он отметил, что в ходе полёта по согласованному маршруту российские специалисты на борту самолёта наблюдения будут контролировать строгое соблюдение согласованных параметров полёта и применения предусмотренной договором аппаратуры наблюдения.
В рамках договора с конца февраля американские военные самолеты начали регулярно проводить наблюдательные полеты над территорией России, в частности над Сибирью и Дальним Востоком.
Такие наблюдательные полеты стали первыми с ноября 2017 года.
В феврале пресс-секретарь Пентагона Джейми Дэвис отметил, что длительный перерыв между полетами в рамках договора объясняется напряженностью, которая возникла в американо-российских отношениях.
Как сообщалось, самолеты ВКС РФ с конца марта также начали выполнять инспекционные полеты над территорией США.
Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Россия ратифицировала договор в мае 2001 года. Участники договора могут совершать взаимные облеты территорий для контроля военной деятельности.
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