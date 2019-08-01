Валютные резервы ЦБ Азербайджана в январе-июле увеличились на 5,9%, в июле - на 0,4%

лВалютные резервы Центрального банка Азербайджана составляют $5 млрд 962,8 млн на 31 июля 2019 года, отмечается в данных на сайте ЦБА.
На конец 2018 года валютные резервы ЦБА составляли $5 млрд 625,7 млн. Таким образом, в январе-июле 2019 года валютные резервы Центробанка увеличились на 5,9%.
При этом в июле валютные резервы ЦБА увеличились на 0,4% или на $23,4 млн.
Как сообщалось ранее, в 2018 году валютные резервы Центробанка увеличились на 5,4%.
Н.Аббасова
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