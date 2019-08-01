Ростуризм предложил увеличить до 16 дней срок пребывания иностранцев в РФ по электронной визе

Глава Ростуризма Зарина Догузова обратилась в правительство с предложением увеличить срок пребывания иностранных туристов по электронной визе до 16 дней, сообщил журналистам в среду советник руководителя ведомства Дмитрий Горин.
"Глава Ростуризма обсуждает на правительственном уровне увеличение срока пребывания иностранных туристов по электронной визе до 16 дней вместо восьми. Страна большая, за 16 дней путешествие будет более интересным. Упрощение визового режима, а именно введение электронных виз, позволит увеличить турпоток в Россию на 30-40%", - сказал он, выступая на Российско-индонезийском бизнес форуме в Москве.
В настоящее время по электронным визам иностранные туристы могут посетить Дальний Восток и Калининградскую область. С 1 октября оформить электронную визу можно будет для поездки в Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Не менее чем за четыре календарных дня до намечающейся поездки иностранные граждане должны заполнить электронную форму на сайте МИД России. Такая виза действительна 30 дней и разрешает пребывание России не более восьми суток с момента въезда. С 1 января 2021 иностранные туристы смогут получать электронные визы для поездок во все регионы России.
Как отметил Горин, Ростуризм также поставил перед собой еще одну задачу - расширение программ субсидирования туроператоров, которые привозят в Россию иностранных туристов.
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