Денежная база в Азербайджане за январь-июль 2019г увеличилась на 10,7%, в июле – на 1,9%

Объем денежной базы в Азербайджане составляет 10 млрд 574,3 млн манатов на 31 июля 2019 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.
На 29 декабря 2018 года денежная база в Азербайджане составляла 9 млрд 545,7 млн манатов. Таким образом, денежная база за январь-июль 2019 года увеличилась на 10,7%.
При этом в июле денежная база увеличилась на 197,4 млн манатов или на 1,9%.
В 2018 году рост денежной базы в Азербайджане составил 11,7%.
Н.Аббасова
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