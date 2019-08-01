Денежная база в Азербайджане за январь-июль 2019г увеличилась на 10,7%, в июле – на 1,9%

Объем денежной базы в Азербайджане составляет 10 млрд 574,3 млн манатов на 31 июля 2019 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.

На 29 декабря 2018 года денежная база в Азербайджане составляла 9 млрд 545,7 млн манатов. Таким образом, денежная база за январь-июль 2019 года увеличилась на 10,7%.

При этом в июле денежная база увеличилась на 197,4 млн манатов или на 1,9%.

В 2018 году рост денежной базы в Азербайджане составил 11,7%.

Н.Аббасова